أهالي منبج يشيعون جثمان  الشهيد طارق إلى مثواه الأخير

وانطلق موكب تشييع الشهيد "طارق عبد الحميد" من مقاتلي مجلس منبج العسكري، من أمام مشفى الفرات وسط منبج باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، بدأت مراسم التشييع بتقديم مقاتلي قوات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت .

بعدها ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري إبراهيم الشريد كلمة باسم المجلس قال فيها: "نقول لكل من تسول له نفسه بالتعدي على أرضنا وشعبنا تهديدكم لن يحبط من معنوياتنا, بكل قطرة دم نزفت من كل مقاتل وبكل شهيد ارتقى نزداد إصراراً وعزيمة للدفاع عن حقنا".

ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ كلمة قال فيها: "الشهداء هم الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم ليكون بلدهم حراً وليس محتلاً, فهم الدرع الحصين، الذين نصبوا أنفسهم لصون العرض والأرض".

وبدوره أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو في حديث له على أن الدفاع عن الأرض ليس حكراً على العسكريين فقط وقال: "كلنا أهالي وإدارة وعسكريين نعاهد شهداءنا بأننا سندافع عن أرضنا, الدفاع عن الأرض ليس حكراً على العسكريين فنحن في هذه الحقبة الحساسة التي نعيشها واجب على كل سوري شريف أن ينتفض ويدافع عن بلده ويحمي أرضه".

وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود العيدو وثيقة الشهيد وسلمت لذوي الشهيد طارق, ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(أ ق/سـ)

ANHA