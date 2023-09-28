أهالي منبج يشيعون جثمان الشهيد حسن المرعي إلى مثواه الأخير

أقيمت اليوم, مراسم تشييع لجثمان الشهيد حسن أحمد مرعي من مقاتلي مجلس منبج العسكري والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن الوطن. وشارك في المراسم أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها والخطوط والمجالس المدنية وقوى الأمن الداخلي ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر والعشرات من الأهالي

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقى النائب في المجلس التشريعي للإدارة المدنية في منبج وريفها محمد عادل كلمةً قال فيها : "تاريخياً يعمل الاحتلال التركي على إبادة الشعوب التي تطالب بحقها والتي تطالب بتغيير مصيرها وتلجأ دولة الاحتلال التركي إلى أساليب خسيسة لقتل الناس الأبرياء بكل الوسائل والطرق التي تحظرها كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية".

وتابع محمد عادل: "بحيث لجأت إلى قتل الناس الأبرياء والأطفال وطلاب العلم عن طريق الطائرات المسيرة وآخر طريقة لجأت إليها دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيميائية التي هي من أكثر الأسلحة فتكاً وهي محرمة دولياً من قبل ما يسمى المجتمع الدولي إذ أن القوانين ومبادئ حقوق الشعوب غير سارية على هؤلاء المجرمين ".

وأكد محمد علي في ختام كلمته " بوحدتنا وبإرادة المرأة الحرة و الشبيبة الثورية ووقوفنا وراء إدارتنا وقوات مجلسنا العسكري سندحر ونفشل كافة الأساليب التي يتبعها أردوغان ومرتزقته لضرب وحدة الشعوب وبناء الأمة الديمقراطية".

ومن ثم ألقى العضو في مجلس عوائل شهداء منبج وريفها حذيفة عبدو كلمة أشار خلالها إلى أن تضحيات الشهداء هي التي تصنع الأمن والسلام الذي تعيشه مناطق شمال وشرق سوريا وأن الطريق الذي رسمه الشهداء هو منارة المستقبل وهو طريق النصر والتحرير .

ومن جانبه لفت القيادي في مجلس منبج العسكري محمد علي إلى أن ما بدأه الشهداء سيكمله رفاقهم وأن مقاتلي مجلس منبج العسكري دائماً على أهبة الاستعداد للدفاع عن أهلهم وأرضهم في وجه أي خطر تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء محمد المواس وتم تسليم الوثيقة لذوي الشهيد ليوارى جثمان الشهيد الثرى وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

( م ش /سـ)

ANHA