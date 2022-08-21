أهالي منبج يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة زوزان زيدان

نصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها خيمة العزاء للشهيدة زوزان زيدان ورفيقاتها اللواتي استهدفن بطائرة مسيّرة من قبل دولة الاحتلال التركي في قرية شموكة على تل تمر الحسكة.

حضر خيمة العزاء أعضاء مجلس منبج العسكري ودار الجرحى ولجنة التربية والمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ومكاتبه واللجان التابعة للإدارة المدنية ومنظمات المجتمع المدني.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مكتب عوائل الشهداء، فاطمة محمد كلمة قالت فيها: "نعزي أنفسنا أولاً ونعزي ذوي الشهيدة زوزان ونقول إن الشهيد هو الذي ضحى بأغلى ما يملك في سبيل تحرير وطنه".

وأضافت "شعب المنطقة مدين بأمنه واستقراره لأبطاله وشهدائه الأحرار الذين بذلوا أغلى ما يملكون لنحيا حياة حرة وكريمة، ونعاهد شهداءنا بالسير على دربهم لتحقيق النصر والحرية".

من جانبها، ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في منبج، نزيفة خلو كلمة، أكدت فيها "نفتخر اليوم ببناتنا وأبنائنا الذين كانوا وما زالوا يضحون من أجل أن نعيش بحرية وكرامة".

أشارت نزيفة إلى أن "الدولة التركية لا تريد هذا الأمن والأمان، وهي تعلم جيداً أن هناك إرادة قوية وعظيمة لدى شعب شمال وشرق سوريا، لذلك تريد كسر هذه الإرادة وما قامت به دولة الاحتلال التركي في 18 آب هو انتهاك لحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية".

في سياق متصل، قال عضو لجنة المالية في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، زكي الحسن: "نقف اليوم في عرس شهادة عظيمة وموكب جديد من نجوم التضحية والفداء التي كانت مضيئة على الأرض لتنتقل وتلحق بكوكبة النجوم في السماء".

تابع الحسن "إنهن رفيقات درب الكفاح، ففي الوقت الذي عجزت فيه دولة الاحتلال التركي عن ضرب ما تحقق من مكتسبات في مناطقنا، عمدت منذ بداية شهر آب إلى أسلوب حرب الجبناء باستخدامها المسيّرات التي تقصف عن بعد سعياً منها لبث الرعب والخوف بين الشعب".

اختتمت المراسم بترديد الحضور شعارات تحيي الشهداء ومقاومة الشعوب والمرأة الحرة.

هذا وستستمر مراسم العزاء حتى يوم غد بمشاركة واسعة من جميع المكونات ووجهاء وشيوخ العشائر العربية في مدينة منبج.

(ش س/د)

ANHA