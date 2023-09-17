أهالي منبج يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيدة شيلان محمد أحمد

توافد اليوم، أهالي مدينة منبج وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية، إلى خيمة عزاء المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة شيلان محمد أحمد (نوجان أوجلان) التي استشهدت في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي في 15 أيلول الجاري، ونصبت الخيمة في حي النواجي بمدينة منبج.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي، محمد العبو كلمة قال فيها: "صعّد الاحتلال التركي هجمات على المنطقة والذي لا يفرق بين مدني وعسكريي أو طفل أو شيخ، فمؤخراً قتل أطفالاً أبرياء".

وأكد "قواتنا العسكرية المتمثلة بمقاتلات ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ضحوا بأرواحهم لنحيا بسلام".

وأشار إلى أن "المرأة قادت الثورة وكانت الريادية في التضحية للاستمرار بالثورة وتحقيق أهدافها، فالشهيدات جاندا وشرفين وشيلان ضحينَ بأرواحهن لنحي بسلام، ونحن بدورنا نعاهدهن بالسير على خطاهن".

كما أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية أبو قلقل، هاجر العلي كلمة باسم نساء مدينة منبج " نقف في عزاء شهيداتنا اللواتي سطرن ملاحم بطولية في سبيل حرية شعب المنطقة وحفظ أمن وأمانها، إن شهداءنا وشهيداتنا هم قاداتنا الذين أناروا لنا درب الصمود والتحدي في وجه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وكل من أراد زعزعة امن واستقرار مناطقنا، ونحن بدورنا على عهد شهدائنا ماضون".

وفي كلمة لمجلس المرأة العسكري في منبج، ألقتها عضوة المجلس فاطمة محمد وقالت: "لا يروق لدولة الاحتلال التركي ما وصلت إليه المرأة في شمال وشرق سوريا، حيث خاضت أشرس المعارك ضد التنظيمات المتطرفة والإرهابية ومازالت تأخذ مكانها في الجبهات الأمامية".

وتابعت "طالت يد الغدر شيلان ولكن كلنا شيلان وسوف نحقق أهدافها ونحافظ على مكتسبات الشهداء والشهيدات الذين ضحوا بأرواحهم في سيبل أن نحيا بحرية وكرامة، وسنكمل مسيرتهم حتى تحرير كافة الشعوب التواقة للحرية".

من جانبه، ألقى الشيخ عبد الرزاق كالو كلمة باسم مؤسسة إفتاء مدينة منبج وريفها دعا فيها إلى الصبر.

وانتهت المراسم بترديد "الشهداء خالدون".

(س ه/د)

ANHA