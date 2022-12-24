أهالي منبج يخرجون في مظاهرة تنديداً بمجزرة باريس الثانية والعزلة المفروضة على القائد

وشارك في المظاهرة، اليوم السبت الآلاف من الأهالي وشيوخ عشائر وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة منبج؛ للتنديد بالعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، واستنكار مجزرة باريس الثانية التي وقعت أمس الجمعة والتي راح ضحيتها 3 شهداء و3 جرحى من الجمعية الكردية في العاصمة الفرنسية "باريس".

وحمل المتظاهرون، يافطات كتب عليها "استهدافكم لاقتصادنا لا يزيدنا إلا مقاومة"، "بتلاحمنا سنفشل مخططاتكم"، "بصمود أمهاتنا سنحطم فاشيتكم"، "إرهابكم عابر للقارات"، وصور القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت المظاهرة من دوار الميزان إلى الساحة العامة وسط المدينة، وردد المتظاهرون شعارات؛ تطالب بفك العزلة المفروضة على القائد أوجلان "لا حياة بدون القائد"، "تحيا مقاومة القائد".

ولدى وصولهم إلى الساحة العامة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مدينة منبج، محمد علي العبو، كلمة، قال فيها "تسعى الدولة التركية إلى كسر أقلام أطفالنا؛ لأنها تعلم بأن أطفالنا هم المستقبل، وعلى مدى السنوات الماضية كانت دولة الاحتلال التركي تغيّر من أساليب استهدافها لمناطقنا في شمال شرق سوريا، وتسعى إلى ضرب الأمن والاستقرار فيها".

وتابع: "بعد احتلالها لتل أبيض ورأس العين، عام 2019، غيّرت دولة الاحتلال التركي من أساليب استهدافها، فقامت باستخدام الطائرات المسيّرة والحربية؛ لأنها علمت جيداً بأنها لا تستطيع المقاومة أمام بنادق مقاتلينا ومقاتلاتنا، وبدأت باستهداف الإداريين في شمال شرق سوريا عامة".

وأشار العبو إلى أن الدولة التركية باستهدافها الأخير أيضاً، أظهرت وحشيتها على المنطقة، وقال "من خلال الطائرات والهجمات المباشرة تضرب اقتصاد المنطقة؛ للنيل من تكاتف شعبها وكسر إرادته، بعد فشلها في ضرب أمنه واستقراره".

وتطرق العبو في كلمته، إلى المجازر التي ترتكب بحق الكرد في كل مكان، وقال "لم يقف إرهابها عند هذا الحد، فقد أصبحت جرائمها عابرة للقارات، من خلال المجزرة التي ارتكبتها يوم أمس في باريس، والكل بات يعلم أن هذا الإرهاب يريد ضرب أي فكر ديمقراطي أينما كان".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر مجزرة باريس، وتدين هجمات دولة الاحتلال التركي الوحشية على شمال شرق سوريا، وتطالب بحرية القائد أوجلان الجسدية "لا للعزلة المفروضة على القائد"، "لا للاحتلال التركي".

(ش س/د)

ANHA