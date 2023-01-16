أهالي منبج ودير الزور يطالبون CPT بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للقائد أوجلان

تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو هلموا لمعركة الحرية"، نظمت اليوم الإثنين، حركة الشبيبة الثورية السوريّة في مدينة منبج وريفها، مظاهرة؛ للتنديد بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمطالبة بالكشف الفوري عن صحته.

وشارك في المظاهرة الأهالي وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، مرددين الشعارات "بروح بالدم نفديك أوجلان"، "لا حياة دون القائد".

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان وصولاً إلى ملعب 4 نيسان البلدي وسط المدينة، ولدى وصولهم وقف المتظاهرون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في منبج وريفها، صالح جفال، كلمة قال فيها "إن القائد عبد الله أوجلان؛ رسم طريق الحرية والأمل، إلا أن دولة الاحتلال التركي تفرض عليه عزلة مشددة؛ بهدف القضاء على فكره وفلسفته، فمنذ 22 شهراً لم يظهر أي تصريح للكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان".

وشدد جفال "نحن أبناء مدينة منبج وريفها، علينا أن نكون أصحاب موقف ويداً بيد حتى نحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية"، مطالباً " (CPT)، وجميع المنظمات التي تدعي الإنسانية، بالكشف الفوري عن صحة القائد أوجلان".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات "لا حياة دون القائد"، "نحن معاك نحن معاك يا قائدنا نحن معاك".

دير الزور

ونظم مجلس المنطقة الغربية في دير الزور، مظاهرة في بلدة الجزرة؛ تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في المظاهرة أهالي بلدة الجزرة وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الغربي.

وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء، وصولاً إلى دوار بلدة الجزرة، وسط حمل المشاركين صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي"، "أردوغان الإرهاب"، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

ولدى وصولها إلى دوار بلدة الجزرة، وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الرئيسة المشتركة للجنة الخدمات في مجلس المنطقة الغربية، رحمة الناصر، بياناً.

وأكد البيان "أن ما تتعرض له شمال وشرق سوريا من اعتداءات وهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي؛ هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإفشال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطي".

وطالب البيان في ختامه "العالم أجمع بأخذ موقف واضح وصريح؛ لإنهاء العزلة غير الشرعية واللاإنسانية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

(كروب/ف)

ANHA