أهالي منبج والطبقة: سنساند قواتنا حتى إفشال مخططات داعش والاحتلال التركي

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، في 25 كانون الثاني المنصرم، حملة "الانتقام لشهداء الرقة" لملاحقة خلايا مرتزقة داعش، والتي ألقت القبض خلالها على العشرات من مرتزقة داعش، بينهم متزعم "ولاية الرقة".

"سنساند قواتنا"

في هذا الصدد، قالت المواطنة خديجة الشواخ من مدينة منبج: "فشلت دولة الاحتلال التركي في هجماتها على شمال وشرق سوريا والنيل من إرادة شعبها، لذا بدأت بتحريك خلاياها الإرهابية لضرب أمن واستقرار المنطقة".

وطالبت من قسد وقوى الأمن الداخلي بتكثيف هذه الحملات "للقضاء على جميع عملاء دولة الاحتلال التركي".

في ختام حديثها أثنت خديجة على جهود هذه القوات في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، وأكدت "الأهالي سيستمرون بتقديم الدعم والمساندة حسب إمكانياتهم، لتطهير المنطقة من خلايا مرتزقة داعش وإفشال كافة مخططات دولة الاحتلال التركي".

كما قالت المواطنة راما بركل: "نحن أهالي منبج سندعم قواتنا حتى تمشيط وتطهير كافة المناطق من الخلايا الإرهابية التي تسعى لتحقيق أطماع الدولة التركية في المنطقة، وسنستمر في المقاومة والنضال حتى نفشل كافة مخططاتهم".

الحملات الأمنية ضرورة

أما المواطن عدنان الحبوش من مدينة الطبقة بين: " الاغتيالات التي ظهرت في مناطقنا على يد خلايا مرتزقة داعش أسفرت عن وقوع شهداء من قواتنا، لذلك حملات ملاحقة الخلايا في المنطقة ضرورية للقضاء على منبع الإرهاب والحفاظ على أمن وأمان المنطقة وحماية الأهالي".

من جانبه، أكد المواطن عبد الرازق المحمد من الطبقة "هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هدفها، تنشيط خلايا داعش لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

ونوه المحمد إلى أن "حملات قوات سوريا الديمقراطية ضرورية للقضاء على مرتزقة داعش أصحاب النفوس الضعيفة الممولين من دولة الاحتلال التركي ".

وفي ختام حديثه أكد على دعم حملة "الانتقام لشهداء الرقة"، وشدد "سنكون إلى جانب قواتنا في محاربة كل من يريد المساس بأمن واستقرار مناطقنا".

(كروب/ف)

ANHA