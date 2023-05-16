أهالي منبج والرقة يستذكرون كوكبة من شهداء الحرية

شارك في استذكار شهداء أشهر آذار ونيسان وأيار، ومنهم الشهيد حقي قرار، أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ومجلس عوائل الشهداء ومجلس المرأة السورية، والخطوط والمجالس المدنية والأحزاب السياسية، واتحاد المرأة الشابة ومجلس منبج العسكري وقوى الأمن الداخلي، ومؤسسة جرحى الحرب.

المراسم أقيمت في مزار الشهداء جنوب المدينة، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل شيار محمد كلمة قال فيها: "نستذكر اليوم شهداء الحرية الذين قاموا بتأسيس أول مجموعة ووضع الرؤية الأيديولوجية في حركة التحرر الديمقراطي وكان بداية هذه الحركة وهدفها هو تحرير الشعوب المضطهدة رغم كافة الصعوبات التي واجهتهم".

وبين محمد بأنه "منذ تأسيس أول مجموعة استطاعوا التأثير في المجتمع ونشر هذا الفكر، وكان هؤلاء الشهداء فداءً وفكراً أيديولوجياً لحركة تحرر الشعوب وبالأخص الشعوب المضطهدة، رغم تعرض الشهيد "حقي قرار" لعدة مؤامرات، إلا أنه استطاع التأثير على المؤيدين لذلك الحزب".

وأشار محمد "عندما يتحدثون بأننا سنقضي على شمال شرق سوريا، ليس بشيء جديد فكان ذلك هو هدف الدولة التركية وعندما تحول إلى قوة سياسية حزبية منظمة ومن ثم إلى قوة جماهيرية منظمة ومن ثم إلى فكر عالمي لا تزال الدولة التركية الفاشية تريد القضاء على هذه الحركة".

ووجه محمد رسالته لجميع الأعداء بأنه "بقوتكم وسلاحكم وحكومتكم لا تستطيعون القضاء على إرادة الشعوب الحرة، ودماء الشهداء هي من أثبتت هذا بدءاً من الشهيد "حقي قرار" وانتهاء بمزار الشهداء الذي نقف فيه الآن".

وأكد عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل شيار محمد في نهاية كلمته "سنستمر رغم كل الصعوبات والتهديدات والمؤامرات التي تسعى لإفشال هذا المشروع الديمقراطي، والشهداء أحياء في فكرنا ونضالنا ومسيرنا".

ومن ثم توجه المشاركون إلى أضرحة الشهداء لتنتهي مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع على أضرحتهم.

الرقة

نظم مجلس عوائل الشهداء في الرقة اليوم في مزار الشهداء بالحكومية، مراسم استذكار 45 شهيداً/ة ارتقوا في أماكن وأوقات متفرقة خلال شهري أيار وحزيران .

وشارك في مراسم الاستذكار العشرات من أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وذوي الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاه عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري ثم ألقيت كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها عضو مجلس الرقة العسكري أحمد المصطفى وقال: "نستذكر اليوم شهداء شهري أيار وحزيران والشهيد حقي قرار، بعظمة الشهادة وعظمة الشهداء وتضحياتهم التي قدموها في سبيل أن نعيش بحرية وكرامة".

وعاهد على متابعة "مسيرة الشهداء لتحرير كافة أراضينا من الإرهاب".

كما ألقيت كلمة باسم مجلس الرقة المدني ألقاها الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل جهاد حسن وجاء فيها: "ننحني إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار ونستذكر الشهيد حقي قرار والشهيدة ليلى قاسم الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن."

وأضاف جهاد حسن: "نستذكر هؤلاء الشهداء وكل الشهداء ووفاء لهم عندما ذكرنا الشهداء المثقفين والفنيين أن نقيم ثورة ضمن ثورة، ثورة ثقافية وعلمية عمادها الثورة لنرتقي بهذه المؤسسات وتكون ملائمة لتضحياتهم وعظمتهم".

واختتمت مراسم الاستذكار بإنهاء العرض العسكري وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة القائد عبدالله أوجلان "الشهداء أحياء لا يموتون"، "تحيا مقاومة القائد".

(كروب /سـ)

ANHA