أهالي منبج خلال مسيرة: يجب رفع وتيرة النضال والمقاومة لرفع العزلة عن القائد

ونظم مجلس المرأة بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية المسيرة التي شارك فيها أعضاء المؤسسات واللجان في الإدارة المدنية الديمقراطية وممثلين عن الأحزاب السياسية والآلاف من الأهالي.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها "حان وقت حرية القائد عبد الله أوجلان"، "بعنفوان المرأة الشابة والشبيبة الثورية سنناضل حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان من سجون الفاشية التركية"، كما حملوا صور القائد عبد الله اوجلان.

وانطلقت المسيرة من أمام كازية الحمدوني على طريق الجزيرة وصولًا إلى دوار الجزيرة شرق المدينة.

ولدى وصولها إلى دوار الجزيرة، ألقت الإدارية في مجلس المرأة فادية رسول كلمة قالت فيها "القائد عبد الله أوجلان كرّس حياته للدفاع عن حقوق المرأة أينما وجدت دون تمييز بين الألوان والبلدان، فهو قائد أممي ترفع له القبعات وقد استمدت المرأة القوة من أفكاره".

وأضافت "المرأة الآن أقوى من أي وقت مضى، ومهما فعلت المرأة وفي أي موقع كانت، فإنها لن تفي القائد سوى جزء بسيط من حقه".

وأشارت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، نورة الحامد، في كلمة ألقتها، إلى أن المؤامرة التي طالت القائد عبدالله أوجلان قبل 22 عامًا شاركت فيها أغلب دول العالم المتآمرة على مشروع وفلسفة القائد التي فيها حل لمشكلة الشرق الأوسط والعالم، فتم اعتقاله وسجنه في إمرالي وفرض العزلة عليه.

وشددت نورة على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة لأن الثورة التي انبثقت من فلسفة المفكر عبد الله أوجلان هي الوحيدة القادرة على تحرير الشعوب المضطهدة والمطالبة بالحرية.

كما ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج أحمد الجميلي كلمة قال فيها "ندين ونستنكر المؤامرة على قائد الإنسانية عبد الله أوجلان الذي أنار الطريق أمامنا بفكره وبفلسفة الأمة الديمقراطية حتى نصل إلى الحرية ونتخلص من أفكار الحداثة الرأسمالية".

وأكد الجميلي أن الشبيبة الثورية لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المؤامرة التي استهدفت قائد الشعوب والإنسانية، والشعب بجميع مكوناته بهدف احتلال الأرض وتهجير السكان.

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتدعو إلى رفع العزلة عنه.

(كروب/ج)

ANHA