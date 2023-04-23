أهالي منبج أصروا على زرع الابتسامة في نفوسهم وسط أجواء الفرح بحلول العيد

تحدى أهالي مدينة منبج بإرادتهم الصلبة وتماسكم، كافة الظروف والتهديدات من قبل دولة الاحتلال التركي، وأصروا على زرع الابتسامة في نفوسهم، وسط أجواء من الفرح والسرور.

وإلى جانب ذلك، كثفت قوى الأمن الداخلي دورياتها داخل المدينة، للحفاظ على الامن والاستقرار، وسد الطريق أمام أي تجاوزات وخروقات تعكر صفو الأهالي بحلول العيد.

ففي صبيحة اليوم الأول من أيام عيد الفطر بعد صلاة العيد توجه الأهالي لزيارة المقابر ومزار الشهداء، ، وكما عمت الزيارات في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر بين المؤسسات المدنية والعسكرية، لتبادل التهاني.

وبالرغم من الازدحام داخل المدينة، لا تكتمل فرحة العيد الا بالأطفال، ويلجئ الأهالي لاصطحاب أطفالهم إلى الحدائق والملاهي، التي تعتبر من أهم الوسائل الترفيهية في منبج أثناء الاعياد، بملابسهم الممزوجة بألوان الفرح للترفيه عن أنفسهم في أيام العطلة، لقضاء أيام العيد في أجواء من البهجة والسرور.

مراسلتنا التقطت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تبين أجواء العيد في منبج، وازدحام الحدائق والملاهي بالأطفال.

(سـ)

ANHA