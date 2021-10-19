أهالي منبج عن التهديدات التركية: سندافع عن بلدنا بكافة الطرق

تركيا عادت من جديد إلى إطلاق تهديدات ووعيد بشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا لاحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وكان للشارع في مناطق شمال شرق سوريا رأيه، إذ عبّر عدد من أهالي منبج عن رفضهم للتهديدات التركية. تقول غبشة سليمان في لقاء لوكالتنا "نحن أهالي منبج ضد الاحتلال التركي لأراضينا وهجماته المستمرة على مناطقنا".

وأضافت "الدولة التركية ضد الشعب السوري وما تمارسه في المناطق المحتلة من قتل ونهب وتهجير هو خير دليل، نحن لا نريدها على أراضينا، يجب علينا أن نتحد ونكون يداً واحدة ضد الاحتلال التركي".

وفي ذات السياق، يقول عبد الحميد الأحمد أحد مواطني مدينة منبج بأن "الاحتلال التركي يمارس على الشعب الحرب الخاصة والشعب أصبح يعرف تهديدات الاحتلال التركي بحجج أنه يوجد لدينا إرهاب وسيحاربه".

وأكد الأحمد بأن "أراضينا نعيش فيها بأمن واستقرار، ونحن بدورنا سندافع عن بلدنا بكافة الطرق".

وكان لملك علي ذات الرأي، إذ قالت: "نحن نعيش بأمن وأمان والاحتلال التركي يحاول زعزعة هذا الأمن والاستقرار عبر إرهاب المواطنين والانتهاكات التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة".

(ج)

ANHA