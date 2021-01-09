أهالي مخيم واشو كاني يستذكرون مجزرة باريس ويستذكرون المناضلات الثلاث

نظّم أهالي مخيم واشو كاني مظاهرة منددة بجريمة اغتيال المناضلات الثلاث "ساكنة, ليلى وفيدان" على يد الدولة التركية والتي حصلت في فرنسا عام 2013.

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها العشرات من أهالي المخيم، من نهاية المخيم وصولاً للمدخل الرئيسي وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المناضلات, وتندد بالاحتلال التركي.

وتجمّع المتظاهرون في مدخل المخيم، حيث ألقت الإدارية في مؤتمر ستار كوجر حسين كلمة قالت فيها, "ارتكبت الدولة التركية الفاشية عام 2013 مجزرة بشعة بحق المناضلات الثلاث "ساكنة, ليلى وفيدان". فالدولة التركية كانت ولا تزال تسعى لتصفية حركة تحرير كردستان, وخاصة حركة حرية المرأة بأساليب عدة".

وبينت كوجر, أنّهنّ كنساء شمال وشرق سوريا سوف يسرن على درب تلك المناضلات حتى الوصول إلى حرية المرأة.

كما ألقت الإدارية في مجلس مخيم واشو كاني هيفين عبدو كلمة، استنكرت فيها المجزرة التي حصلت بحق المناضلات الثلاث, ودعت جميع النساء إلى تصعيد النضال حتى تحقيق أهداف المناضلات الثلاث وجميع الشهداء.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة.

(كروب/ك)

ANHA