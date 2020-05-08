أهالي مخيم كري سبي يبدؤون الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي

واستأجرت إدارة مخيم مهجري سبي/تل ابيض قطعة أرض مساحتها 60 دنم بالقرب من المخيم في سبيل توفير الخضروات الصيفية لأهالي المخيم بأسعار مخفضة، والاعتماد على جهودهم الذاتية في العمل، لتوفير متطلبات الشتلات الزراعية للنمو، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبعد تجهيز الأرض لشتلها بالخضروات من حراثة، تنعيم التربة وتخطيطها، بدأت مرحلة العمل اليدوي، وهي غرس الشتلات وزراعة البذور على يد عمال من أهالي المخيم.

وقالت مريم الأحمد، وهي إحدى العاملات في المشروع "وفر لنا فرص عمل لإعالة أسرنا، بالإضافة لتوفير احتياجاتنا الضرورية من المونة(الخضروات المجففة)".

وتكفلت إدارة المخيم بإيصال المياه إلى الأرض المخصصة عن طريق الاستجرار من قناة ري فرعية قريبة، بواسطة محرك استجرار مياه لسقاية الخضار في المشروع.

وقال الرئيس المشترك للمخيم محمد شيخ بأن "زراعة الشتلات الزراعية خطوة إيجابية لتوفير الخضروات بأسعار جيدة ومناسبة، ولتأمين فرصة عمل للأهالي القاطنين في المخيم".

وأشار شيخ إلى أن "الأسر الموجودة في المخيم لا تستطيع تأمين دخل لها في ظل تقاعس المنظمات الانسانية في دعم المهجرين في المخيم، لذا جرى اقتراح مشروع بستان الخضروات ونالت الفكرة قبولاً من الإدارة والمهجرين ويحقق الاكتفاء الذاتي للأهالي".

وتعتبر هذا الخطوة من الخطوات المهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين القوت اليومي لمئات الأسر المهجرة والقاطنة ضمن المخيم.

هذا ويقطن مخيم مهجري كري سبي المحتلة والذي انشأ في الـ 22 من شهر تشرين الثاني 2019 لإيواء المهجرين من مقاطعة كري سبي وريفها قرابة 2700 مهجر.

(م أ/ج)

ANHA