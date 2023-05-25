أهالي مخمور: سنقاوم ولن يستطيعوا كسر إرادتنا

منذ 20 أيار الجاري، يحاول الجيش العراقي فرض حصار على مخيم مخمور للاجئين الذين قطنوا في المخيم منذ 30 عاماً، بعدما نجوا من بطش الفاشية التركية في قراهم في باكور كردستان.

وفي ساعات صباح اليوم، وزع الجيش العراقي بعض جنوده حول المخيم، وبدأ بحفر الخنادق لوضع الأسلاك الشائكة وتطويق المخيم، لكن الأهالي رفضوا ذلك وأوقفوهم مرة أخرى، ويستمرون في مقاومتهم للحصار في خيمة الاحتجاج التي نصبوها.

بعض المقاومين في الخيمة، تحدثوا لوكالة فرات للأنباء، وأكدوا استمرارهم برفض الحصار حتى ينهي الجيش العراقي محاولاته.

وقال أحمد هلالي: "عندما بدأ الجيش العراقي بحفر الخنادق، وجهت دعوة للجميع للوقوف أمامه، وتوجه أهالي مخمور المضحون والمقاومون، وأرجعناه خطوة للوراء ونصبنا خيمة أمامه".

هلالي شدد على أنهم لن يتركوا مكانهم حتى تنتهي هذه المحاولات، وأضاف :" لو قبلنا ذلك لقبلناه في شمال كردستان".

ووجه نداءه للمناضلين للوقوف مع أهالي مخمور، واختتم حديثه بتوجيهه للجيش العراقي: "سوف سيتسمر احتجاجنا حتى تعودوا أدراجكم".

وبدوره تابع فرحان ديديري: "نحن نقاوم منذ أيام، وفي الأيام الخمسة الماضية حدثت عدة لقاءات وقدموا وعوداً، لكن اليوم في الساعة الـ 05.00 بدأوا بمحاولة الحفر مرة أخرى، وأرادوا تطويق المخيم بالأسلاك بالقوة".

وقال: "يريدون السيطرة على المخيم وسيتم إفشال محاولاتهم بمقاومة وإرادة شعبنا، وندعو العالم كله لأن ينتفض".

وأكد: "نصبنا خيمة وسوف نهزمهم ولا يمكنهم كسر إرادتنا".

(سـ)