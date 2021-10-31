أهالي مدينتي منبج وصرين ينددون بالهجمات التركية ويعتبرون الصمت الدولي ضوءاً أخضر لتركيا

تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات على شمال وشرق سوريا، عبر القصف شبه اليومي والقصف بالطائرات المسيّرة مدينة كوباني في وقت سابق من الشهر الحالي والذي أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 4 بعد استهداف سياراتهم, ، بالتزامن مع إطلاق تهديدات على لسان رئيسها أردوغان، وسط صمت دولي وعالمي.

في هذا السياق, قال المواطن, نديم عزو الجاسم, من مدينة منبج: "نطالب المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا؛ لوقف الانتهاكات التركية بحق المدنيين؛ لأن منازلهم أصبحت عرضة لقصف الطيران التركي".

وتساءل "ماذا تفعل الضامنة روسيا في مناطقنا إذا لم تؤدِ دورها، وتوقف الهجمات التي نتعرض لها بشكل يومي من قبل دولة الاحتلال التركي".

"أغلب الدول تريد لنا التقسيم لتتقاسم أرضنا فيما بينها"

أما المواطن بلال بكو, فأكد "يجب أن نكون يداً واحدة في وجه الاعتداءات الخارجية على مناطقنا، ونتصدى لكل من يحاول احتلالها، فنحن نعيش كالإخوة على هذه الأرض، منذ عصور، ولم يتغير شيء الآن، وعلينا جميعاً الحفاظ على هذا التلاحم".

وأشار بكو إلى أن "المجتمع الدولي لا يريد لنا السلام ولو أراد؛ لفرض حظراً جوياً على مناطقنا، لكن أغلب الدول لا تريد لنا الخير وتريد التقسيم، ولهذا نراها صامتة حيال الجرائم التركية بحق شعب المنطقة، وكل دولة تريد لمناطقنا الخراب لتتقاسم أرضنا فيما بينها".

"تركيا تحاول إطفاء شرارة المقاومة التي انطلقت من مدينة كوباني"

وبدورها قالت المواطنة, غادة حميد: "لقد فهمنا السياسة التركية، وفهمنا عقليتها التي تهدف إلى تهجيرنا من أرضنا لاحتلالها والقيام بعمليات التغيير الديمغرافي فيها، ولكنها لا تعلم أننا تسلحنا بتكاتفنا وأصبحنا على علم بكافة مخططاتها".

وتابعت: "تركيا تحاول طمس هوية المقاومة في مناطقنا عبر استهداف أهلها بالطيران المسيّر، ولهذا نراها تتخذ من مدينة كوباني هدفاً لها، ولكنها ستفشل في مخططاتها بفضل إرادة أبنائها الطامحين للحرية، فمدينة كوباني هي مدينة المقاومة ورمز الصمود ومدينة الثورة الأنثوية التي قادتها المناضلة الشهيدة آرين ميركان ومنها انطلقت شرارة الثورة نحو الحرية".

أهالي ناحية صرين: إذا كانت دمشق مسؤولة عن حماية سوريا فلماذا تتجاهل الهجمات التركية

من جانبهم، استنكر أهالي ناحية صرين من المكون العربي، جنوب مقاطعة كوباني، هجمات دولة الاحتلال التركي وارتكابها المجازر بحق شعب المنطقة, حيث شجب المواطن، علي حمود، الهجمات التركية على المنطقة التي تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين، واستنكر صمت روسيا وعدم قيامها بواجباتها كدولة ضامنة لاتفاقية وقف إطلاق النار في المنطقة.

وطالب علي حمود "جامعة الدول العربية بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات التركية بحق شعب المنطقة؛ كون سوريا عضوة في جامعة الدول العربية".

من جانبه، استنكر المواطن، خليل حسين، هجمات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف المدنيين، وصمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تجاه جرائم تركيا بحق شعب المنطقة.

وتساءل خليل حسين عن سبب صمت العالم حيال ما تقوم به تركيا بحق شعب شمال وشرق سوريا، وقال "حتى الآن لم يصدر منهم أي موقف جدي حيال احتلال تركيا للأراضي السورية وارتكاب الجرائم فيها".

وأضاف حسين: إن حكومة دمشق تدّعي على شاشات التلفاز حماية الأراضي السورية، وتساءل "إذاً، لماذا لا تحمي هذه الأراضي التي تتعرض لهجمات الاحتلال التركي وتبقى صامتة حيالها؟".

وأشار إلى أن شمال وشرق سوريا تحررت بدماء أبنائها، وهم الآن يعيشون بأمان وسلام وتآخٍ، وأن شعب المنطقة لم يشكل يوماً أي تهديد للدولة التركية التي ترتكب المجازر بحقه.

من جانبه، قال المواطن زكي حمدان، إن "روسيا لا تقوم بواجباتها في المنطقة، بل جاءت لتحقيق مصالحها ولكننا نطالبها بالعمل وفق ما يتطلب منها كضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة".

وأكد زكي حمدان "أن النظام التركي نظام سلطوي يحاول إحياء السلطنة العثمانية القديمة؛ لذلك يهدف إلى احتلال المناطق السورية الواحدة تلو الأخرى".

وأكد حمدان "بقوة الشباب سيكون النصر حليفنا وسنقاوم بوجه الاحتلال والخونة والأرض أرضنا والشعب شعبنا، ونرجو من شعب المنطقة بكافة مكوناته أن يكون يداً واحدة والسير على خطا الشهداء وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دمائهم".

(ف)

ANHA