أهالي مدينة منبج ينددون بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

وانطلقت المظاهرة من أمام دوار الميزان وسط المدينة، وصولاً إلى دوار المصب، بمشاركة المئات من مكونات مدينة منبج وأعضاء المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، رافعين يافطات كتب عليها "بروح مقاومة الشعوب الحرة سندحر الاحتلال والخونة"، "بروح مقاومة الكريلا سنقضي على الفاشية التركية".

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار المصب وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج، محمد خير شيخو، كلمة قال فيها: "يستمر في هذه الأيام مسلسل الانتهاكات التركية لشمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، هذه الانتهاكات التي خرج أهالي مدينة منبج بكافة مكوناتهم وإداراتهم ليقولوا لا لهذه الهجمات".

وأضاف: "حتى تستكمل دولة الاحتلال التركي جرائمها قامت صباح اليوم، بقصف الريف الشمالي لمدينة منبج في محاولة لكسر عزيمة أهالي مدينة منبج، متحججة بحفظ أمنها القومي، وهنا السؤال هل سيحمي قصفها واستهدافها للمواطنين أمنها القومي؟".

وتابع شيخو: "تركيا تدّعي أنها دولة إسلامية وتقوم بقصف شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع في شهر رمضان، فأين حرمة هذا الشهر الفضيل؟ ويوم أمس الجمعة استهدفت بالمدفعية مدينة كوباني مستغلة الفراغ السياسي، لكننا شعوب شمال وشرق سوريا موقفنا واضح، الحق سلاحنا وقرارنا سنقاوم بوحدتنا".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعب وتندد بالاحتلال التركي.

(أ ق/د)

ANHA