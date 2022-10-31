أهالي مدينة منبج وريفها يستذكرون شهداء شهري أيلول وتشرين الأول

نظّم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها، اليوم، مراسم استذكار لشهداء شهري أيلول وتشرين الأول الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة، أثناء تصديهم لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ومرتزقة داعش على شمال وشرق سوريا.

وحضر المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، أعضاء وعضوات مجلس منبج العسكري، ومجلس المرأة العسكري، وذوو الشهداء، وممثلون عن الأحزاب السياسية، وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية، وذلك في مزار الشهداء.

وانتهت المراسم بإيقاد المشاركين الشموع على أضرحة الشهداء.

(ش س/ف)

ANHA