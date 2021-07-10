أهالي مدينة كوباني: تصريحات عبد الحكيم بشار خلّبية وعفرين المحتلة تنزف أرواحاً

منذ احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي ومدينة عفرين تعاني من النهب، والسلب، وفقدان أبنائها لأرواحهم على يد مرتزقة دولة الاحتلال التركي، كل هذه الانتهاكات لم تشف غليل المسؤولين في المجلس الوطني الكردي القابعين في أحضان الدولة التركية ليخرجوا بين فترة وأخرى ويشجعوا دولة الاحتلال على الهجوم على منطقة كردية جديدة.

"أخرجوا من الفنادق إلى الخنادق"

وآخر التصريحات كانت لعبد الحكيم بشار نائب رئيس ما يسمى "الائتلاف السوري المعارض"، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، الذي قال بأن "مدينة عفرين تعيش في نعيم، ولا يوجد انتهاكات".

وحول تصريحه هذا الذي أثار غضباً شعبياً في الشارع الكردي التقت وكالتنا بأهالي مدينة كوباني الذين عبروا عن غضبهم من هكذا تصريحات، وقالوا بأنها تخدم مصلحة أعداء الكرد.

المواطن جمعة بوزي قال: "نحن في مرحلة مصيرية ومن حولنا يريد تفككنا كما شتتونا منذ قرن مضى، واليوم نتعرض من جديد إلى حرب إيديولوجية خاصة لا مثيل لها، ونقول لمن يدّعون بأنهم كرد أخرجوا من أحضان دولة الاحتلال التركي، أخرجوا من الفنادق إلى الخنادق وشاهدوا مأساة عفرين وأهلها قبل أن تتفوهوا بكلمة، وشاهدوا الثقوب في الخيم فبتلك الثقوب تكمن مأساة عفرين وأهلها".

أما المواطن مزكين شاهين قال إن "ما قاله عبد الحكيم بشار بأنه لا يوجد شيء في عفرين المحتلة غير صحيح فكلنا نعلم بأنه هناك خطف للمدنيين، واغتصاب للنساء، وسرقة المنازل، وأصدقائي هناك أخبروني بأنهم لا يستطيعون الخروج من منازلهم لأنه فور خروجهم يأتي المرتزقة ويستولون على منازلهم".

وأضاف "تركيا لم تأتي لحماية السوريين، وأمثال عبد الحكيم بشار كثر يجلسون في أحضان أعداء الكرد ولا يهمهم مصلحة الكرد وهمهم الوحيد الحصول على الدولارات".

"ما يحصل في عفرين يشبه كوباني أثناء هجوم مرتزقة داعش عليها"

أما الشابة سيدرا مصطو فقالت إن "التصريحات الصادرة عن عبد الحكيم بشار تصريحات خلّبية لا يمكن لأحد تصديقها، كلّنا نرى ما يحصل في عفرين من جرائم وانتهاكات، ويهدمون بيوت المدنيين كما حصل من قبل في كوباني أثناء هجوم مرتزقة داعش عليها منذ أعوام".

وبدوره أشار المواطن محمد بوزان أن "أهلنا في عفرين يتعرّضون للظلم يومياً على يد مرتزقة دولة الاحتلال التركي وعبد الحكيم بشار يخرج اليوم ليخدم دولة الاحتلال بدلاً من خدمة أهل عفرين، ونتمنى منه مراجعة نفسه جيداً لأنه أصبح آلةً بيد تركيا".

أما الشاب خليل شيخ محمد فقال إن "تصريحات عبد الحكيم بشار بأن أهل عفرين ينعمون في ظل الاحتلال التركي بالأمن والأمان افتراء ولا أساس له من الصحة، فأهل عفرين مشرّدون بين الخيم ومن بقي داخل المدينة لا يعلم متى سيختفي عن الوجود، ولا نعلم عن أي أمان يتحدث عبد الحكيم بشار وأمثاله".

(ن ك/ج)

ANHA