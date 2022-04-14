أهالي مدينة كوباني يبادرون إلى تنظيف غابتها

حضر العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء من المؤسسات المدنية وبعض الشخصيات الثقافية إلى غابة كوباني غرب المدينة للبدء بحملة لتنظيفها.

وأكد الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف، أن الهدف من هذه الفعالية هو بناء مجتمع سليم حضاري، ولتكون النظافة عنوان مستقبل، وقال: "أملنا كبير في مجتمعنا بأن الحملة ستتوسع مع الأيام لتشمل جميع أنحاء الإقليم".

وجاءت هذه الفعالية في مدينة كوباني بإقليم الفرات في إطار حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في الـ 28 من آذار/ مارس المنصرم، والتي انطلقت في مدن ونواحي إقليم الجزيرة، تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، لجعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع.

(ن ك/ د)

ANHA