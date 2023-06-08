أهالي مدينة الرقة ينددون بقرار تمديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان

شارك في المظاهرة التي انطلقت، اليوم، من ساحة المجمع وسط مدينة الرقة، أعضاء من المجالس المدنية والعسكرية وممثلون عن الإدارة الذاتية وعضوات من تجمّع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية.

وتجمّع المتظاهرون أمام ساحة المجلس العام وسط مدينة الرقة رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وحاملين يافطات كتب عليها "ندين ونستنكر الصمت الدولي تجاه الغزو التركي لشمال وشرق سوريا".

ولدى وصولهم إلى ساحة الإطفائية، جنوب مدينة الرقة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني، زليخة عبدي وأكدت: "خرجنا اليوم في هذه المظاهرة لنندد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ونؤكد أننا سائرون على نهجه وفلسفته في بناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

وأضافت زليخة عبدي: "نحن ندرك تماماً أن تمديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان والصمت الدولي حيال هذا التصرف الشنيع دليل على ازدواجية المنظمات الإنسانية وارتباطها مع النظام التركي الفاشي ونحن النساء في مدينة الرقة وريفها وبأحزابها السياسية نعاهد القائد على تصعيد النضال، وبروح المسؤولية العالية سنقاوم حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

المؤامرة إشارة لبدء شن هجوم وحشي من قبل أنظمة الاستبداد

كما قرئ بيان باسم المجلس التشريعي في مدينة الرقة من قبل علي الصالح، وأوضح: "تمر الأيام والشهور والسنوات، والتاريخ ما زال يكتب سفراً مشرقاً لنضال وكفاح القائد عبد الله أوجلان الذي نذر نفسه للإنسانية جمعاء، فسطرّ لها مشروعاً أممياً خالداً فيه عزّتها وكرامتها ومنهاج حياتها فكان مشعلاً للحرية في ظلمة القمع والاستبداد".

ولفت البيان: "جاءت المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد والمفكر عبد الله أوجلان واختطفته في عملية قرصنة دولية لا نظير لها على مدى التاريخ، لقد كانت هذه المؤامرة إشارة لبدء شن هجوم وحشي من قبل أنظمة الاستبداد والقمع على إرادة الشعوب في التحرر ولقد كان استهداف القائد عبد الله أوجلان استهدافاً للفكر والإرادة الحرة التي رفضت الاستسلام، ولم ترضخ لإغواءات السلطة وإغراءاتها، وتحدت كل الصعوبات والتهديدات، بما في ذلك تهديدات التصفية الجسدية لكي يكون وفياً لمبادئه وقناعاته، في أن حرية الشعوب تتحقق في اتحادها الاختياري وبناء إداراتها الحرة البعيدة عن أنظمة السلطة وسياسات الاحتكار والسلب والنهب".

ونوّه البيان: "مضى ما يقارب ربع قرن والقائد عبد الله أوجلان يخوض نضالاً وكفاحاً لا هوادة فيه، في سجنه الانفرادي، متحدياً كافة الصعوبات والتحديات، وبروح عالية وإيمان وشعور بالمسؤولية التاريخية طوّر مفاهيم الكفاح الوطني وفلسفة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب كمشروع سياسي وبديل حقيقي لنموذج الدولة القومية التي لم تمنح شعب هذه المنطقة سوى الفقر والعوز والاحتراب الذي لا طائل منه".

وأوضح البيان: "أن فكرة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، بثت الرعب في أوصال الدولة التركية وجعلتها تستشعر الخطر الذي يهدد مفهوم الدولة القومية، لذلك فرضت عليه عزلة كاملة في سجنه، بل جعلت له سجناً مصغراً داخل سجنه، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط، دون أن تعي دولة الطغيان أن التاريخ قد أثبت أنه يمكن سجن الأشخاص لكن للأفكار أجنحة لا تحدها الأسوار".

الدولة التركية ستفشل في مخططاتها الشريرة

وأكد البيان: "أن الدولة التركية ستفشل في مخططاتها الشريرة التي تستهدف كل مكونات شمال وشرق سوريا وتنتهج سياسية توسعية عدوانية لن يكون بمقدورها إشعال الفتن العرقية أو المذهبية ذلك أن الإدارة الذاتية قد بنيت بدماء وكفاح ‏ أبناء كل المكونات المذهبية والعرقية في سوريا".

ودعا البيان: "القوى الدولية المنظمات الإنسانية الدولية والقوى الديمقراطية والمحبة للسلام،‏ إلى الضغط على الفاشية التركية لإجبارها على إطلاق سراح القائد، والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والخزي والعار لقوى الظلم والطغيان".

(أم/خ)

ANHA