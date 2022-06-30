أهالي مدينة الحسكة يستذكرون 67 شهيداً من أبنائهم

نظم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، مراسم استذكار لـ 67 شهيداً من أبناء المدينة (قوات الدفاع الشعبي، وحدات حماية الشعب والمرأة، قوات سوريا الديمقراطية)، الذين استشهدوا خلال شهر حزيران/ يونيو في أماكن وأعوام مختلفة، حضرها العشرات من أهالي المدينة وذوي الشهداء، والقوات العسكرية والأمنية وذلك في صالة رشو بمدينة الحسكة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، إيمان إبراهيم، كلمة أشارت فيها إلى التضحيات العظيمة التي قدمتها شعوب شمال سوريا في سبيل الدفاع عن المنطقة، وتحقيق العيش المشترك ضمن وطن يسوده العدل والديمقراطية.

ونوهت إيمان إبراهيم إلى أن أهالي شمال وشرق سوريا يستمدون عزيمتهم وإصراراهم في مواصلة النضال، من الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، مستذكرة ما حققته المناضلة زيلان عبر عمليتها الفدائية من زرع روح الفداء والمقاومة بين رفاقها المناضلين والمرأة، والتي استشهدت في مثل هذا اليوم حزيران/ يونيو عام 1996.

وتخلل المراسم حديث قائد المجلس العسكري في إقليم الجزيرة، حسين سلمو، الذي أشار إلى دور فكر وفلسفة القائد أوجلان، في دفع مكونات المنطقة إلى التكاتف والوحدة ضد ما تتعرض له شمال وشرق سوريا، وجعل المجتمع صاحب إرادة قادرة على الدفاع عن النفس.

وأكد سلمو، استمرار قواتهم العسكرية في المقاومة والدفاع عن المنطقة، في ظل التهديدات والهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، حتى تحرير الأراضي المحتلة، وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول بالمجتمع السوري إلى برّ الأمان.

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون لصور الشهداء الـ 67.

(ن م/أم)

ANHA