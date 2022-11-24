أهالي مدينة الحسكة يشيّعون جثامين 5 شهداء إلى مثواهم الأخير

توافد الآلاف من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، وذوي الشهداء، اليوم، إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداوودية بمقاطعة الحسكة، للمشاركة في مراسم تشييع جثامين 5 شهداء، ارتقوا في أماكن مختلفة خلال يومي 22- 23 تشرين الثاني الجاري.

الشهداء هم: المقاتل في وحدات مكافحة الإرهاب YAT، منتصر عمر الاسم الحركي (مزكين سري كانيه)، والمقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية، إبراهيم الناصر الاسم الحركي (كمال بير)، وسليمان أحمد الاسم الحركي (دلو آرارات)، والمواطنين، سيدو طربوش وعبد الرحمن العبد الله، ممن استشهدوا خلال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، فاطمة العلي، كلمة قالت فيها "نجتمع اليوم في هذا المكان الطاهر لنودع 5 شهداء ممن ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل هذه الأرض وسلامة شعبهم".

وتابعت "هؤلاء الشهداء فضلوا الموت على ظلم الاحتلال، ولم يتخلوا عن تراب وطنهم حتى نالوا مرتبة الشهادة".

من جانبه، ألقى القيادي في المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، شورش حسكة، كلمة قال فيها "جميعنا يعلم أن أردوغان يشن هجماته على قواتنا في روج آفا وجبال كردستان بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والكيماوية والمحرّمة دولياً، إلا أن قواتنا تقاوم بكل إرادة صلبة وعزيمة وإصرار".

وشدد في ختام كلمته "إننا سائرون على درب الحرية، وفلسفة القائد، وخطا الشهداء ولن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء وسنستمر في المقاومة حتى النصر".

اختتمت المراسم بقراءة وثائق الشهداء من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، روجدا أحمد، وتسليمها إلى ذويهم لتوارى جثامينهم الثرى وسط زغاريد الأمهات، وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "تحيا مقاومة الشهداء"، "الشهداء أحياء لا يموتون"، "تحيا مقاومة القائد".

(س س/ ف)

ANHA