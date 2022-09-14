أهالي مدينة الحسكة يشيعون شهداء  قوات سوريا الديمقراطية

وشارك المئات من أهالي الحسكة في مراسم تشييع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية صلاح الساير، علي الساير، مجيد الصالح"، والذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني، إلى مزار الشهداء في قرية الداودية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تزامناً مع عرض عسكري قدمه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، تلتها كلمة الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمود جواد، قال فيها" ننحني إجلالاً وإكراماً لعظمة الشهداء، الذين دافعوا عن أرضهم في سبيل نيل الحرية والكرامة".

وعاهد جواد جميع الشهداء على السير على خطاهم حتى تحقيق النصر " أمام جميع الأهالي وذوي الشهداء نعاهد جميع الشهداء على السير على خطاهم حتى تحقيق سوريا الديمقراطية".

كما ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية شورش حسكة كلمة أشاد فيها بالمقاومة والنضال الذي أبداه الشهداء من أجل وطنهم وحرية شعبهم.

وأنهى حديثه قائلاً:" باسمي وباسم القوات العسكرية، سنبقى على درب شهدائنا، ونعاهد على حمل سلاحهم حتى آخر قطرة من دمائنا لنيل الحرية لشعبنا".

ومن ثم قرئت وثائق الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وسلمت لذويهم، لتوارى جثامين الشهداء الثرى وسط ترديد شعارات تمجد مقاومة الشهداء.

(ك)

ANHA