أهالي مدينة الحسكة يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد إبراهيم ميخائيل

قدّم مجلس عوائل الشهداء السريان الآشوريين، صباح اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد ابراهيم ميخائيل (آريو) عضو قوى الأمن الداخلي - السوتورو، الذي استشهد إثر هجوم جوّي لجيش الاحتلال التركي قرب مخيم نوروز شمال شرق ناحية ديرك في 12 تشرين الأول الجاري.

وتوافد إلى خيمة عزاء الشهيد إبراهيم ميخائيل (آريو) التي نُصبت أمام كنيسة العذراء في حي الناصرة بمقاطعة الحسكة، أعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، لتقرأ بعده عضوة مجلس عوائل الشهداء السريان الآشوريين، حسناء أيلو، وثيقة الشهيد "آريو" وتسلمها لذويه.

ثم ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي بمقاطعة الحسكة، إدريس أوسي، كلمة أشار فيها إلى مخططات جيش الاحتلال التركي من شن هجماته على شمال وشرق سوريا، قائلاً "إن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماته البرية والجوية على المنطقة هو ضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة".

وعاهد أوسي خلال حديثه، بالسير على نهج الشهداء واتباع فكر القائد عبد الله أوجلان، قائلاً "نحن في قوى الأمن الداخلي نعاهد جميع شهدائنا الذين بذلوا أرواحهم من أجل حرية شعبهم، بأننا سائرون على فكر وفلسفة القائد وعلى نهج شهدائنا".

واختتمت المراسم بترديد الشعارات باللغة السريانية "الشهداء خالدون".

(ن م /م ح)

ANHA