أهالي مدينة الحسكة يحذرون من مغبة انجرار PDK لمخططات الاحتلال التركي

حذرت منظومة المجتمع الكردستاني KCK، من مغبة انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK إلى الاحتلال التركي في الهجوم على قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، وذلك عبر بيان كتابي في الـ 26 من آذار المنصرم، كشفت فيه مخططاً جديداً لدولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، للهجوم على الكريلا.

وعدّت KCK انضمام الديمقراطي الكردستاني إلى الاحتلال في الهجوم على الكريلا اعتداءً على سيادة جنوب كردستان ومكتسباته، داعية برلمان إقليم جنوب كردستان وأحزابه السياسية إلى الوقوف في وجه الخطط الاحتلالية وتحذير الشعب الكردي من تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

"المحتل التركي وPDK يلجآن لاستراتيجيات جديدة لمهاجمة الكريلا"

المواطن فرحان داوود من أهالي مدينة الحسكة، أكد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في تقديم الدعم لجيش الاحتلال التركي، المستمر بدوره، في الهجوم على باشور كردستان، لا سيما عقب فشل الطرفين في احتلال مناطق الدفاع المشروع، على الرغم من استخدام الاحتلال الأسلحة الكيماوية.

وقال: "يريد المحتل التركي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني اللجوء إلى استراتيجيات جديدة، في مهاجمة مناطق قوات الكريلا وجبال كردستان، هدفها كسر إرادة المجتمع الكردستاني بأكمله".

منوهاً إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK عرّف أيديولوجيته وسياسته للعالم أجمع، بأنه حزب تأسس على الحرية والديمقراطية، وهدفه نيل جميع الشعوب حريتها، وتابع قائلاً: "من أجل ذلك، يريد المحتل التركي بكافة إمكاناته، كسر إرادة حزب العمال الكردستاني".

وأثار تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني الدعم لجيش الاحتلال التركي في الهجوم على الكريلا منذ نيسان / أبريل العام الفائت، سخطاً شعبياً لدى عموم الكردستانيين، لا سيما عقب نصبه الكمائن لقوات الكريلا في خليفان وزي، وتعنته في رفض تسليم جثامين شهداء كمين خليفان الذي وقع في الـ 28- 29 آب عام 2021 إلى ذويهم.

وأشار فرحان داوود إلى الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم جنوب كردستان نيجرفان البرزاني إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا في الـ 12 من آذار المنصرم، وقال: "بات من المعروف والمعتاد أن كل زيارة لرئيس الإقليم إلى تركيا، يعقبها هجوم موسع لجيش الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع، وجغرافية كردستان؛ بغية احتلالها".

وطالب المواطن فرحان داوود عموم أبناء المجتمع الكردستاني بالوقوف في وجه تلك المخططات، لأنها لا تخدم سوى أعداء الكرد.

"يعادون PKK والكريلا لأنه ليس لهم نظير في الفكر والإرادة"

من جانبها، أكدت المواطنة يسرى إلياس، من أهالي مدينة الحسكة، أن تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني تعادي الكرد، وحزب العمال الكردستاني هو الذي يمثل الكرد، وقالت: "الجميع يعادي حزب العمال الكردستاني وقوات الكريلا، لأنه ليس لهم مثيل في العالم من ناحية الفكر والفلسفة والإرادة التي يمتلكونها، ولأنهم يمتلكون الحل لخلاص كردستان وشعوبها من الاضطهاد والظلم".

وأضافت "يتطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، الابتعاد عن مخططات الدولة التركية؛ لأنها مخططات تهدف إلى كسر إرادة الشعب الكردي، والعمل من أجل الوحدة الكردية في جميع أجزاء كردستان، بدلاً من وقوفه إلى جانب أعداء الوحدة"، مؤكدة على ضرورة وحدة الكرد في وجه المخططات الرامية لإمحاء الكرد.

"نحن بأشد الحاجة إلى الوحدة، ويتطلب منا جميعاً تعزيزها"

ويرى المواطن محمود معمي أن الكرد، في ظل ما يشهده العالم، بحاجة ماسة إلى وحدة الصف، وناشد الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK ألا يكون جزءاً من مخططات المحتل التركي، قائلاً: "نحن الآن بحاجة ماسة إلى الوحدة، ويتطلب منا جميعاً تعزيزها".

"المخطط الأخير للاحتلال التركي هو استكمال لحلمه في إعادة أطماعه"

فيما رأى المواطن رمضان فتاح في المخطط الأخير لدولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، استمراراً للمؤامرات الرامية إلى القضاء على إرادة الشعب الكردي، واستكمالاً لتحقيق حلم المحتل التركي في إعادة أطماعه.

وقال: "عندما يفشل المحتل التركي في هجماته على قوات الكريلا، يلجأ إلى مرتزقته ومن يتعاونون معه من الشعب الكردي، وغيرهم، بغية إنجاح مهمته وتحقيق حلمه، والتأثير على حزب العمال الكردستاني والكريلا".

"الكريلا أهم مكتسبات الشعب الكردي"

وأكد أن دولة الاحتلال التركي عبر سياستها هذه، تحاول جر الحزب الديمقراطي الكردستاني مع البيشمركة إلى مستنقع قذر، عبر مشاركتهم في الهجمات ضد قوات الدفاع الشعبي، محذراً من الانجزار للخيانة؛ لأن قوات الكريلا تمثل إرادة الشعب الكردي في كامل بقاع العالم، وأن هذه القوات تعتبر أهم مكتسبات الشعب الكردي.

(أم)

ANHA