أهالي كوباني: يجب إخراج تركيا من المناطق التي تحتلها

وتواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ممارسة انتهاكاتهم بحق المدنيين والنساء والأطفال بشكل خاص، في المناطق المحتلة، من قتل، وخطف، وتعذيب واغتصاب، وغيرها من الانتهاكات التي تتنافى مع القيم الإنسانية، وتعدّ جرائم حرب كما سمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا ضمن تقريرها الأخير بشأن أطراف الصراع في سوريا.

وكانت دولة الاحتلال التركي احتلت مناطق عديدة من الشمال السوري منها مقاطعة عفرين، سري كانية/رأس العين، كري سبي/تل أبيض، ومارست انتهاكات وجرائم بحق الإنسانية في ظل صمت دولي، ولازالت تواصل هجماتها على مناطق أخرى من الشمال السوري بهدف احتلال المزيد من المناطق السورية وضمها إلى أراضيها، بحسب مراقبين.

وفي هذا السياق، استنكر أهالي كوباني في حديث لوكالة أنباء هاوار الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة، ونددوا بالصمت الدولي تجاه تلك الانتهاكات، مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها وإيقاف تركيا عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية.

ويقول رجل الدين محمود عثمان إن "دين الإسلام دين الأخوة والمحبة والسلام، ولكن بعض الرؤساء يرتكبون جرائم بحق الإنسانية ويحتلون الأوطان باسم الدين مثل رئيس تركيا أردوغان، الذي أدخل داعش إلى سوريا وسانده، وعندما فشلت مخططاته وتم كسر شوكة داعش، أدخل جيشه ومرتزقته إلى الأراضي السورية واحتلها، وبدأ بارتكاب الجرائم والانتهاكات فيها بحق الإنسانية والأطفال والنساء حتى أشجار الزيتون لم تسلم من بطشهم".

ودعا محمود عثمان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومؤتمر العالم الاسلامي إلى كسر حاجز الصمت والقيام بواجبهم والوقوف ضد تلك الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية ضد النساء والأطفال، قائلًا "تلك الانتهاكات تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية"، وتساءل "أين حقوق الإنسان والقيم الإنسانية من تلك الانتهاكات؟".

بدوره استنكر المواطن حسان محو انتهاكات دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة قائلًا "استنكر الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية في سري كانية وعفرين وكري سبي من التهجير القسري وصولًا لقتل النساء والأطفال والجرائم التي يرتكبها المرتزقة التابعون لها من قتل وخطف وسرقة ونهب لممتلكات الأهالي، وسط صمت دولي تجاه تلك الانتهاكات والجرائم".

ومن جانبها نددت الشابة روجين علي الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق النساء والأطفال في عفرين وسري كانيه، وقالت إن "الدولة التركية تستهدف مكتسبات الثورة من خلال الانتهاكات التي تقوم بها بحق النساء والأطفال والحرب الخاصة التي تمارسها على شبابنا ومجتمعنا".

(ج)

ANHA