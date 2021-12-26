أهالي كوباني: تركيا تمارس الإرهاب بحجة حماية أمنها القومي

واستهدفت طائرة مسيرة تركية مساء يوم أمس السبت منزلاً مدنياً شرقي مدينة كوباني ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين.

وجاء حديث الأهالي لدى مشاركتهم في مظاهرة حاشدة خرجت اليوم في مدينة كوباني شارك فيها الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني استنكاراً للهجوم التركي الأخير على مدينة كوباني.

وفي هذا السياق استنكرت المواطنة أمينة شعبان من المكون العربي العدوان التركي على الأراضي السورية، وقالت إنه "يجب على كافة المكونات في شمال وشرق سوريا من عرب وتركمان وكرد وكافة المكونات التكاتف ضد الاحتلال التركي وعدوانه الفاشي على شعب المنطقة".

وطالبت أمينة شعبان شعب المنطقة بالاتحاد في وجه الاحتلال التركي والوقوف في وجه الرئيس التركي أردوغان الذي وصفته "بالمجرم".

وقالت أمينة إنه يتوجب على شعب المنطقة كافة تقديم كل ما يمكنهم تقديمه حتى أراوحهم في سبيل نيل الحرية والتضحية بالغالي والنفيس وفلذات الأكباد إن توجب الأمر، مؤكدة على أن "هذا الوطن للشعب السوري وليس لأردوغان أي شيء فيه".

ومن جانبه ندد المواطن محمد وليد جمو من المكون الكردي من مدينة كوباني بالهجمات التركية على شعب المنطقة، وقال إن "تركيا تمارس الإرهاب في ظل حجة حماية أمنها القومي وتهاجم المدنيين العزل والأبرياء".

واستنكر جمو الصمت الدولي حيال الهجمات التركية، وقال إن "الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان لا تلتزم بواجباتها حيال شعب المنطقة وإدارتها".

وبدورها قالت المواطنة نازي محمد علي من ناحية قنايا إن "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها دولة الاحتلال التركي المدنيين العزل وترتكب هكذا جرائم".

وشجبت نازي محمد علي تلك الهجمات والدولة التركية وكل من يدعمها، بالإضافة إلى أنها استنكرت الصمت الدولي حيال الانتهاكات التركية المستمرة في المنطقة".

واختتمت نازي حديثها قائلة "نحن جزء من سوريا ونسعى للعيش بسلم وسلام في مناطقنا، ونقول كفى للعنف والقتل والدمار باسم أمهات كوباني كافة".

(م ع/ل)

ANHA