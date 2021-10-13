أهالي كوباني: تركيا تهدف إلى إبادة الكرد باستخدام الأسلحة الكيماوية

تخوض دولة الاحتلال التركية حرب إبادة ضد الشعب الكردي بكافة السبل، وقد صعّدت من حدة هجماتها في الفترة الأخيرة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث تكررت المجازر والجرائم التركية بحق الكرد، وسط صمت وتنصل دولي تجاهها.

وكثفت دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، مستخدمة الأسلحة الكيماوية كوسيلة إبادة للإرادة الصلبة والمقاومة.

وكانت قوات الدفاع الشعبي قد أعلنت في الحصيلة الشهرية للمعارك، والمنشورة في 23 أيلول، أن دولة الاحتلال التركية قد نفذت 157 هجوماً كيماوياً، خلال شهر واحد، ضد مناضلي حركة حرية كردستان في مناطق الدفاع المشروع.

وقد استخدمت الدولة التركية الأسلحة الكيماوية ضد حركة الحرية الكردستانية والشعب الكردي عشرات المرات، خلال تاريخها، فمع بداية الكفاح المسلح لحركة حرية كردستان، تم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الدولة التركية.

وفي هذا السياق، يقول المواطن أدهم حج علي من مدينة كوباني "عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية صدرت ردود فعل كثيرة ضده، ولكننا لا نجد ردة فعل واحدة اليوم، ضد استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية، وسط صمت العالم أجمع".

وأضاف أدهم حج علي "تركيا حصلت على الضوء الأخضر من أمريكا وروسيا؛ لذلك تستخدم الأسلحة الكيماوية بحرية تامة، والشعب لا يثق بهاتين الدولتين، لسماحهما باحتلال تركيا لمناطق سورية عدة".

وأكد أدهم أن تركيا لم تستطع كسر إرادة الشعب الكردي؛ لذا تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد حركة حرية كردستان.

ومن جانبه، قال المواطن توفيق حمو من مدينة كوباني "تركيا تريد إبادة الشعب الكردي؛ وهي تستهدفهم في كل مكان".

وقال توفيق حمو إن "تركيا تهدف إلى إبادة الكرد عبر الأسلحة الكيماوية وتهاجمهم في كل مكان بحجج واهية وبشتى الأساليب، ودول العالم صامتة حيالها؛ لحماية مصالحها على حساب الشعب الكردي، وتركيا تستغل ذلك ".

وأشار توفيق إلى أن تركيا تدّعي أنها دولة مسلمة ولكنها لا تطبق الدين أبداً، لأن القتل وارتكاب والمجازر جرائمٌ لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة، وتابع قائلاً "كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها تركيا محرمة في الدين الإسلامي".

وبدوره، قال المواطن محمد أحمد من مدينة كوباني إن "استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا يوضح مدى عجز الدولة التركية ومرورها بأزمة داخلية، لذلك تخرق القوانين الدولية وسط صمت دولي"، مؤكداً أن "إرادة الشعب الكردي صلبة لا تنكسر في أي وقت وتحت أي ظرف، وسيكون النصر حليف الكرد".

واختتم محمد حديثه قائلاً إن "الدول التي تحمي مصالحها وتتغاضى عن الانتهاكات ستهزم أمام إرادة الشعب الكردي".

(ج)

ANHA