أهالي كوباني: سنفعل ما بوسعنا لمساندة المحاصرين في الشيخ مقصود والأشرفية

منذ 13 من آذار/ مارس المنصرم، تفرض حكومة دمشق حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب السورية، حيث يعيش أكثر من 200 ألف نسمة من مختلف المكونات السورية، ولاقى هذا الحصار ردود فعل واستنكارات من قبل الأهالي في شمال وشرق سوريا، وعبروا فيها عن غضبهم حيال هذا الحصار.

'الدولة التركية لها يد في الحصار'

وحول هذا الحصار أكد المواطن محمد أوسو من أهالي مدينة كوباني بأنه سيفشل، وقال: "للدولة التركية يد في هذا الحصار لأن كلاهما (حكومة دمشق والدولة التركية) يريدان أن يستسلم الشعب الكردي وأن يهاجروا من ديارهم، ولكن هذا الحصار لن يجدي نفعاً لا لحكومة دمشق ولا للدولة التركية".

وأضاف: "جميع محاولات الأعداء ضد أبناء المنطقة التي تهدف لكسر الإرادة ستكون في النهاية فاشلة، لأن شعبنا يقاوم ويتحمل الجوع والعطش لذا سينتصر على الأعداء، والحصار على الشيخ مقصود سيتحطم بيد أبناء شعبنا".

وأكد أوسو بأن أبناء مدينة كوباني مستعدون لفعل كل ما يتطلب منهم لاستمرار مقاومة أبناء المناطق المحاصرة لأن ما يحصل في الشيخ مقصود والأشرفية هو حصار عليهم، والنصر سيكون حتماً من نصيب الشعب الكردي لأنهم يقاومون بكل جدارة.

'هدف الحصار هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية'

وفي سياق متصل، استنكر المواطن عبدو اسماعيل الحصار المفروض على أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقال: "هدف حكومة دمشق من هذا الحصار هو تفكيك مشروع الإدارة الذاتية، لذا على شعبنا الانتفاض لوقف هذه السياسات".

وأكد عبدو اسماعيل بأن هذا الحصار لن يستطيع كسر إرادة الشعب في الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي نهاية حديثه، دعا عبدو اسماعيل من أهالي مدينة كوباني لمساندة الشعب في المناطق المحاصرة وعدم التزام الصمت حيال هذا الموضوع، لأن الحصار اليوم إذا كان هناك ربما يوم غد يكون هنا لذا عليهم التكاتف والوحدة لكسر الحصار.

وبدوره قال المواطن محمد شيخ نبي أن "النظام السوري يحاصر شعبنا من أجل أن نقدم له بعض التنازلات، ولكن نرفض هذا الشيء ولن نكون صامتين حيال هذا الشيء وسنفعل كل ما بوسعنا، لأنه لا يوجد فرق بين كوباني والأحياء المحاصرة ونحن جميعاً مترابطين بروح الأخوة".

وأشار شيخ نبي إلى أن هذا الحصار من تخطيط حكومة دمشق والدولة التركية لأهداف سياسية وتجويع الشعب وخلق الفتنة بين الشعب والإدارة الذاتية الديمقراطية، منوهاً بأن الشعب الكردي أصبح يعلم جيداً هذه الألاعيب ولن ينخدع ويعرف ماهي غايات الأعداء.

وأكد محمد شيخ نبي في ختام حديثه بأن أبناء حيي الشيخ مقصود والأشرفية سينتصرون لأنهم يقاومون بكل قوة وإرادة عظيمة، في الماضي حارب كثيراً ضد كل من حاول الاعتداء عليهم والسيطرة على مناطقهم، فهم تعودوا أن يديروا أنفسهم بأنفسهم.

(د)

ANHA