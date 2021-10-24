أهالي كوباني: صمت روسيا ودمشق عن جرائم تركيا بحقنا دليل شراكتهما معها

تواصل دولة الاحتلال التركي خروقاتها وشن الهجمات على شمال وشرق سوريا بكافة الأساليب، إذ تستهدف المدنيين عبر طائراتها المسيرة, وذلك ضمن صمت الضامن الروسي والصمت العالمي حيال هذه الجرائم التركية.

وكان طائرات مسيرة تابعة للاحتلال التركي استهدفت أمس السبت سيارة على طريق كوباني - حلب, أدت لاستشهاد 3 من قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا في كوباني بقصد العلاج، وقبلها بيومين قصفت طائرة سيارة مدنية وسط كوباني مما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 بجروح.

ورفضاً لجرائم الاحتلال التركي خرج أهالي مدينة كوباني اليوم في مظاهرة حاشدة في مدينة كوباني للتعبير عن غضبهم حيال تلك الجرائم بحق أبنائهم، وعلى هامش التظاهرة قال المواطن مصطفى عزيز من أهالي كوباني في لقاء لوكالتنا: "نحن هنا اليوم في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطقنا, وتأتي هذه الهجمات الوحشية والغادرة انتقاماً لداعش, كما أنها دليل على فشل أردوغان سياسياً واقتصادياً في بلده, وهدف هذه الهجمات هو كسر إرادة الشعب وتخويفه لتهجيره من المنطقة".

وأضاف مصطفى عزيز: "لم نجد أي موقف استنكار من حكومة دمشق حيال هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين, وهذا يوضح لنا بأنها شريكة في هذه الهجمات, وننادي الدول التي تدعي بأنها ديمقراطية في الشرق الأوسط, إذا كانت بالفعل ديمقراطية يجب عليها أن تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي والعمل على إيقاف جرائم الفاشية التركية بحق شعبنا".

وأكد عزيز بأن: "أهالي كوباني قادرون على حماية أنفسهم, وأن إرادة أهالي كوباني لن تنكسر من خلال هذه الهجمات".

لن نتخلى عن ترابنا حتى آخر قطرة دم

وبدورها قالت الأم شمسة محمود شيخي من أهالي مدينة كوباني: "لا نقبل بالهجمات التي ينفذها أردوغان على مدينتنا, وروسيا التي تدعي بأنها تحمينا ولكننا لا نرى شيئاً من هذه الحماية, وحكومة دمشق تقول بأن هذه الأراضي لنا ولكن عند وقوع مثل هذه الهجمات لا نرى منها أي رد فعل".

وأضافت الأم شمسة: "نحن ذوو الشهداء, ولن نتخلى عن ترابنا ومناطقنا حتى آخر نقطة دم في أجسادنا, وليفعل أردوغان ما يحلو له لأننا لسنا خائفين منه, وهذه الهجمات غير قادرة على كسر إرادة شعبنا ولن نخرج من مدينتنا كوباني وسنكون على دروب شهدائنا".

على حكومة دمشق حماية جميع مناطق سوريا

وفي السياق نفسه يقول المواطن شوكت مغاري من أهالي مدينة كوباني: "ندين ونستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي على أهالي مدينة كوباني والتي تستهدف المدنيين, والدولتان الروسية والأمريكية تدعيان بأنهما بجانب الشعب الكردي ولكننا نرى صمتهم حيال هذه الهجمات, والشعب الكردي لا يقبل بهذا الشيء".

وأضاف شوكت مغاري: "نطالب حكومة دمشق بحماية هذه المناطق لأنها جزء من الجغرافية السورية, ويجب أن يكون لها موقف واضح حيال هذه الهجمات التركية على المنطقة".

وطالب شوكت مغاري في ختام حديثه القوى التي تتواجد على هذه الأرض بأن تقوم بواجبها أمام إرهاب الدولة التركية التي تستهدف المدنيين والأبرياء.

ويشار إلى أن المقاتلين الثلاثة الذين استشهدوا يوم أمس في قصف طائرة مسيرة تركية كانوا يتوجهون من بلدة صرين إلى مدينة كوباني لتلقي العلاج, والشهداء هم كل من هوزان قامشلو وكلي حلب وآمد عفرين.

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ANHA