أهالي كوباني: نستنكر الهجمات على عين عيسى وصمت المجتمع الدولي وروسيا يعني الموافقة على الهجمات

منذ يوم أمس، هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة على ناحية عين عيسى، ما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، إذ فقد طفل حياته وأصيب 5 مدنيين جراء القصف الذي استهدف المناطق الآهلة بالسكان.

ويرى المراقبون أن الهجمات التركية هي محاولة لتوسيع رقعة المناطق التي تحتلها في سوريا، إضافة إلى مساعيها في التقدم صوب الطريق الدولي M4 لقطع الطريق بين عين عيسى وكوباني ومنبج.

وتصاعدت ردود الفعل الشعبية المنددة بالهجمات التركية في شمال وشرق سوريا، رافقها غضب من موقف روسيا التي تلتزم الصمت ولا تتحرك ساكنًا لإيقاف الانتهاكات التركية، خصوصًا أنها طرف ضامن لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أبرمت في الـ 22 من تشرين الأول عام 2019.

واستنكر المواطن سليمان أحمد الهجمات التركية على عين عيسى والصمت الدولي حيالها، وقال إن "تركيا تواصل شن حربها على الكرد وأصدقائهم في كل الأماكن، والهدف هو إبادة الشعب الكردي".

وأضاف أن "الدولة التركية تحارب شعب المنطقة بكافة السبل الممكنة من شن الهجمات حتى قطع مياه نهر الفرات عن الشعب وسط صمت دولي وخاصة من الجانب الأمريكي".

'الصمت الدولي تعاونٌ مع أردوغان'

ومن جانبه قال المواطن سعيد أحمد إن "الدول التي تلتزم الصمت تجاه هجمات تركيا الوحشية على المنطقة تتعاون مع أردوغان وتركيا في ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا".

وتطرق إلى الحديث عن الموقف الروسي، إذ قال: "روسيا لم توقف الهجمات التركية على المنطقة، فوجودها هنا دون جدوى، وإن استمر الأمر على هذا الحال نطلب منها الخروج من مناطقنا".

وتساءل سعيد أحمد قائلًا "ما ذنب الشهداء المدنيين والعسكريين المدافعين عن أرضهم، فهم لم يهاجموا أحدًا بل يحمون مناطقهم من الاحتلال والجرائم بحق شعبهم".

'فلتخرج'

وبدوره قال المواطن رشيد بوزان "الدولة التركية ترعب الأهالي وتهجرهم من مناطقهم الآمنة عبر الهجمات المستمرة على المنطقة وسط صمت روسي، فإن لم تلتزم روسيا بواجباتها حيال شعب المنطقة فلتخرج من مناطقنا، إن كانت ستساعد تركيا على قتل وتهجير شعبنا".

وأشار رشيد بوزان إلى أن تركيا تهدف إلى إبادة الشعب الكردي ومشروعه الديمقراطي في المنطقة التي تعايشت فيها المكونات تحت سقف الإدارة الذاتية بتآخٍ.

يشار إلى أن دولة الاحتلال التركية تشن هجمات برية وعمليات قصف على ناحية عين عيسى منذ تشرين الثاني عام 2020، وذلك في محاولة للتقدم واحتلال مناطق جديدة من شمال وشرق سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية تتصدى للهجمات، وقد أفشلت جميع المحاولات التركية للتقدم والاحتلال.

ولا تزال خريطة السيطرة على الأرض في مناطق شمال وشرق سوريا على حالها مع عدم حدوث أي تغيير، وسط استمرار المحاولات التركية لاحتلال مناطق جديدة في محيط عين عيسى.

(م ع/ج)

ANHA