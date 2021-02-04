أهالي كوباني: مقاومة شمال وشرق سوريا تشكل خطرًا على الأنظمة الفاشية

بعد أسابيع من التوتر، عاد الهدوء إلى مدينتي الحسكة وقامشلو بعد أن أعلنت قوى الأمن الداخلي العمل إنهاء حالة التوتر التي خلقتها قوات الحكومة السورية.

التوتر الأخير في قامشلو والحسكة جاء بعد زيارة رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان غير المعلنة إلى دمشق، ثم بدأت بعدها قوات ما تسمى بـ "الدفاع الوطني" التابعة للحكومة السورية باعتقال المدنيين ومهاجمة حواجز قوى الأمن.

وتعرض حاجز لقوى الأمن الداخلي في 31 من الشهر المنصرم، لإطلاق النار من قبل قوات حكومة دمشق و"الدفاع الوطني" في حي مرشو في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، وردّت قوى الأمن الداخلي في إطار حقها في الدفاع المشروع على مصادر إطلاق النار، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات، قُتل خلالها عنصر من قوات الحكومة، وأصيب 3 آخرون بجروح.

وتزامن كل ذلك مع فرض حكومة دمشق حصارًا خانقًا على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ومنع إدخال المواد الأساسية كمادة المازوت، والأدوية، والموادّ الغذائية.

إضافة إلى أن هذا التوتر تزامن مع هجمات تركية على عين عيسى وريف تل تمر في شمال وشرق سوريا والتي يرى مراقبون أنها محاولات لإثارة الفتن والنعرات الطائفية وضرب الاستقرار في المنطقة التي يسودها التعايش المشترك بين مكونات شمال وشرق سوريا تحت سقف الإدارة الذاتية.

وفي هذا السياق يقول المواطن محي الدين بصراوي من مدينة كوباني إن "الحكومة السورية لا يحق لها البقاء في مناطقنا، لأننا حررناها بدماء أبنائها من مرتزقة داعش، وبنينا الإدارة الذاتية التي تضم كافة مكونات وأطياف شعب الشمال السوري وحققنا نظام العيش المشترك".

وأشار إلى أن "الحكومة السورية وتركيا هدفهما واحد، وتحاولان افتعال الفتن والمشاكل بين المكونات، لذا يترتب على المكونات الاتحاد والنضال في وجه هذه السياسات المعادية لمقاومتنا".

وبدوره، قال عضو اتحاد المثقفين في كوباني، الشاعر عزت حبش، "النظام السوري يريد فرض سياسته ذات الراية الواحدة والشعار الواحد واللغة الواحدة التي لا يتقبلها الشعب في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته".

موضحًا أن الإدارة الذاتية ليست للكرد فقط، بل تأخذ كافة مكونات وأطياف المنطقة مكانة في إدارتها بأخوة الشعوب، وبشكل ديمقراطي، والتي تريد بناء سوريا لا مركزية ديمقراطية.

ومن جهته، قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيران خليل مسلم إن "أعداء الشعب الكردي يتحدون ضده، ويتضح ذلك من السياسة المعادية التي تنتهجها الدولة التركية المحتلة، والحكومة السورية التي تنتهج كافة السياسات الفاشية ضد مقاومة الشعب".

وأكد أن "هدفهم كسر إرادة الشعب الذي يقاوم في وجه الاحتلال والانحلال في آن واحد، وفي وجه النظام السوري وحصاره على الشهباء، ومحاولات افتعال الفتن في كل من ديريك والحسكة، بالإضافة إلى هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة والجرائم التي ترتكبها في المناطق المحتلة".

ويرى خليل أن "الشعب في شمال وشرق سوريا يعيش بروح مقاومة عالية، وبتعايش مشترك من كل مكوناته، وهذه المقاومة تضع الأنظمة الفاشية التي تريد النيل من إرادة هذا الشعب في خطر، وفي مقدمتها الحكومة السورية التي تعمل على زرع الفتن بين المكونات".

(م ع/ج)

ANHA