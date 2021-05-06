أهالي كوباني: لن نسمح لتركيا باحتلال أراضينا

ويقيم الاحتلال التركي تجهيزات عسكرية على الحدود قبالة قرى غرب مدينة كوباني، إذ بدأ بعمليات حفر للخنادق منذ 22 من الشهر المنصرم، بطول 3 أو 4 أمتار للخندق الواحد في مواقع متفرقة قبالة القرى الحدودية غرب كوباني.

ولاقت الخطوة التركية ردود فعل منددة من قبل الأهالي الذين يعيشون قبالة الحدود السورية التركية في شمال وشرق سوريا.

قالت مريم محمد، من قرية بوبان صغير القريبة من الحدود، غرب مدينة كوباني إن الدولة التركية لن تخيفهم مهما فعلت، إن حفرت الخنادق أو شنت الهجمات، وتابعت "نحن متمسكون بأرضنا ولن نسمح لها باحتلالها".

وأشارت مريم إلى أن تركيا تحاول بين الحين والآخر زرع الخوف بين الأهالي، مؤكدة أنهم مصرون على البقاء في وطنهم والمقاومة في وجه الاحتلال والتمسك بقيم الشهداء والسير على خطاهم.

ومن جانبه قال أحمد بلال "أرى دولة الاحتلال التركية تستقدم آلياتها وتحفر الخنادق على الحدود مع قرانا، ولكن لا نعلم حتى الآن ما الغاية من تلك الخنادق ولماذا يتم حفرها، ولكننا نعلم بأننا صامدون أمام كافة انتهاكاتها".

وأضاف "هذه الأرض هي أرضنا ونحن باقون فيها وسنناضل في وجه الاعتداءات التركية التي تستهدف المزارعين والأهالي".

واستنكر محمد رمضان من قرية "سيلم" المجاورة للحدود التركية غرب مدينة كوباني موقف دمشق وموسكو من الانتهاكات التركية "لم تكتف تركيا باحتلال أراضينا، بل تستهدف المنطقة بشكل شبه يومي بكافة الطرق والسبل، بحفر الخنادق لتخويف الأهالي واستهدافهم بالرصاص الحي وطائرات الكشف".

وأضاف "إن روسيا لا تلتزم بواجباتها حيال شعب المنطقة وتعمل وفق مصالحها".

(م ع/ج)

ANHA