أهالي كوباني: إذا حاول أردوغان احتلال أراضينا فسوف نحاربه ونقاومه جميعنا

وتتكرر التهديدات التركية لمناطق شمال وشرق سوريا التي يحاول الاحتلال التركي قضم أجزاء جديدة منها، إذ خرج مسؤولون أتراك قبل أيام وأطلقوا تهديدات باحتلال مناطق جديدة، وبشكل خاص منطقتي الشهباء ومنبج.

وفي المقابل، يؤكد أبناء مناطق شمال وشرق سوريا بأنهم يعيشون في أمن واستقرار في مناطقهم، وأن الاحتلال التركي يهدف إلى ضرب هذا الأمان، ويشددون على المقاومة في وجهه.

'سنحارب ونقاوم حتى إذا بقي شخصٌ واحد بيننا '

يقول الشاعر وراوي القصص الشعبية والعضو في مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني محمد عبدو مسي بأن "العدو التركي يشن علينا الهجمات منذ أمد بعيد والكرد لم يهاجموا أحداً أبداً. نحب السلام ولكن إذا كانت هناك حرب فسنحارب ونقاوم حتى إذا بقي شخصٌ واحد بيننا".

وأضاف محمد عبدو الذي يعرف أيضاً باسم "حمي كوباني": "دولة الاحتلال التركي لا تستطيع محاربتنا إذا لم تأخذ الضوء الأخضر والدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لقد احتلت عفرين وسري كانيه / رأس العين وكري سبي / تل أبيض، وتريد احتلال المزيد من الأراضي".

وأكد عبدو بأن: "جميع مناطقنا واحدة، لا فرق بين تل رفعت وكوباني وقامشلو، وروج آفا جزء من سوريا ونحن لا نريد تجزئة سوريا، إذا حاول أردوغان احتلال أراضينا فسنقف جميعنا أمامه ونحارب ونقاوم حتى الرمق الأخير".

وقال محمد عبدو في ختام حديثه لأهالي تل رفعت ومنبج: "جميعنا أخوة وليس هناك فرق بين الكردي والعربي فنحن نعيش تحت فكر أخوة الشعوب، كما يجب علينا أن نكون جاهزين دائماً لأي شيء، نحن دائماً مستنفرون لأن العدو سيفعل كل ما يستطيع فعله لمحاربتنا، ونقول لهم أيضاً لا تتركوا أرضكم وترابكم ونحن سنقف معكم ولن نتخلى عن مدينة منبج وتل رفعت وعن سوريا".

'علينا أن نساعدهم وندعمهم'

وفي السياق نفسه يقول العضو في مجلس الأعيان في إقليم الفرات بوزان مختار إن "وضع حكومة أردوغان أصبح ضعيفاً جداً من الناحية السياسية والاقتصادية لذا يريد أن يقوم ببعض الأعمال على حساب الشعب السوري كما فعل في عفرين وسري كانيه / رأس العين وكري سبي / تل أبيض، والآن يريد أن يحتل تل رفعت ومنبج".

وأكد بوزان مختار في ختام حديثه بأن "الذي يقع على عاتق أبناء منبج وتل رفعت ألا يتركوا مناطقهم وأن يقفوا إلى جانب مقاتليهم من أجل المقاومة أمام الهجمات إن وقعت لأنهم يعلمون جيداً بأنه ليس هناك أفضل من الإدارة الذاتية لهم، كما يتوجب علينا أن نساعدهم وندعمهم وسنفعل كل ما يتطلب منا لأننا مررنا بهذه المرحلة من قبل عندما حاول داعش احتلال مدينتنا".

(ج)

ANHA