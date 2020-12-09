أهالي كوباني: حرب المياه المعلنة علينا لن تنال من إرادتنا

في سياق سياساتها العدائية تجاه شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، عمدت دولة الاحتلال التركي مرة أخرى إلى إغلاق بوابات عبور المياه من داخل أراضيها الى الأراضي السورية، مما تسبّب بانخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وألحق ضررًا كبيرًا بالأهالي من كافة الجوانب المعيشية، مخالفة بذلك الاتفاقية المبرمة بينها وبين سوريا الموقعة عام 1987، الأمر الذي عدّه أهالي المنطقة حربًا جديدة على الأهالي تحت مسمى حرب المياه.

وبهذا الخصوص التقت وكالة أنباء هاوار أهالي مدينة كوباني، الذين عبّروا عن غضبهم حيال حرب المياه هذه.

أهالي كوباني المتضررون بشكل مباشر من تراجع منسوب المياه عبّروا عن استيائهم وناشدوا المجتمع الدولي التدخل.

المواطن محمود حج نبو قال: "إن دولة الاحتلال تحاربنا بكل السبل بهدف القضاء علينا، وهذه المرة عن طريق قطع المياه الذي أثّر في كل شيء في مناطقنا، وفي مقدمتها الكهرباء التي أصبحت تنقطع بشكل مستمر في الفترة الأخيرة، نتيجة انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، بعد قيام دولة الاحتلال التركي بانتهاك القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمنسوب المياه، ولهذا نناشد المجتمع الدولي التدخل ليأخذ القانون مجراه".

المواطنة وحيدة إبراهيم أكدت أن ممارسات الاحتلال التركي لن تنال من صمود الأهالي "أثناء معركة الإبادة التي أعلنها مرتزقة داعش علينا لم نخرج من أرضنا، ولهذا نقول لدولة الاحتلال التركي؛ استفزازاتك بقطع المياه، لن تؤثر في إرادتنا في البقاء على أرضنا، بل ستزيدنا قوة، لأننا شعب لا نرضى بالذل بقدر ما نعشق الحرية، والعيش بكرامة".

أما المواطن سردار محمد فقد عبّر عن استيائه من صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات الاحتلال التركي، وقال بهذا الصدد: "لا نستغرب صمت المجتمع الدولي، لأن أعمال دولة الاحتلال التركي لا تضر تلك الدول، ولا نستغرب أيضًا من تصرفات دولة الاحتلال وحربها المعلنة علينا، لأننا كرد، والكرد هم الأعداء التاريخيون بالنسبة للاحتلال التركي، وهو دائمًا يستخدم كل السبل للقضاء علينا".

سردار محمد ناشد إدارة الطاقة في كوباني بتحديد مواعيد تقنين الكهرباء ليتمكن الأهالي من اتخاذ التدابير وفق ساعات التقنين.

وأشار المواطن أحمد عبدو إلى أن "ما يجري من انخفاض في منسوب مياه نهر الفرات، مرتبط بما جرى من قبل في محطة علوك، ومعاناة المدنيين من انقطاع المياه، وهو مخطط تهدف من خلاله دولة الاحتلال الى إكمال سيطرتها على الأراضي السورية، وتنفيذ مخططها في التغيير الديمغرافي، ولا تعلم بأنها ستفشل كما فشلت في السابق".

(ك)

ANHA