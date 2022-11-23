أهالي كوباني: هدير الطائرات وأزيز الرصاص لا يرهبنا

حديث الأهالي جاء في وقت تتعرض فيه مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا للقصف الجوي والبري من قبل دولة الاحتلال التركي، حيث أكدوا أنهم سيبقون صامدين في وجه الاحتلال.

'سنقاوم ولن ننتهي بالمجازر والإبادات'

المواطن إسماعيل خليل قال لوكالتنا: "على تركيا أن تدرك جيداً بأن هناك أكثر من 50 مليون كردي في العالم ومهما حاربتنا سنبقى صامدين في وجه هجماتها، فدربنا واضح إما الشهادة أو النصر، ونحن شعب لا ننتهي المجازر والإبادات الجماعية".

أما زهيدة أحمد أكدت بأنهم لن يتزحزحوا عن "هذه الأرض التي طهرت من الإرهاب بدماء أبنائنا الشهداء، وهدير الطائرات وصوت الرصاص لن يرهبنا، وأضافت: "لن نترك أرضنا، وعهد منا سنبقى خلف كل مدافع عن هذه الأرض للحفاظ على مكتسبات شهدائنا".

وقالت أمينة عقيل "لن نترك أرضنا".

هناك مخططاً كبيراً يمارس علينا

وأشار المواطن هندي حبش بأن كل الدول اليوم تساند دولة الاحتلال التركي في قصفها على مناطق شمال وشرق سوريا.

أما المواطن باران محمد فأكد بأن اليوم شعب المنطقة وصل لقناعة تامة بأن هناك مخططاً كبيراً يجري عليهم، والمستهدف الأول والأخير هم أبناء المنطقة، وقال: "رسالتي لأهل المنطقة واصلوا نضالكم على هذا الدرب ففي النهاية النصر حليفنا".

(ن ك/د)

ANHA