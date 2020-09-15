أهالي كوباني: بروح مقاومة كوباني نحيي المقاومة في حفتانين

توافد المئات من أبناء مدينة كوباني إلى ساحة المرأة الحرة للمشاركة في الأمسية الغنائية التي نظمتها حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي بالتعاون مع حركة الهلال الذهبي، وشارك في الأمسية العديد من الفرق الموسيقية والمسرحية والغنائية التي تمثل جميع مكونات مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا وافتتحت الأمسية بكلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها عارف بالي الرئيس المشترك للمجلس والذي ركز في الكلمة على أن" المقاومة التي أُبديت في كوباني لا تزال في أوجها في حفتانين ضد نفس الذهنية".

وناشد بالي الشعب الكردي للاستمرار في المقاومة وعدم القبول بالواقع الذي يريد الاحتلال التركي أن يفرضه على المنطقة.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية عربية وكردية قدمتها فرقة بوطان وفرقة هفرين بالإضافة إلى فرق أخرى من مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

كما شارك عدد من الفنانين الكرد والعرب في الأمسية الغنائية منهم الفنان سيبان خلات, الفنان باران كول بهار والفنان فراس عويد.

وانتهى الحفل على أنغام الأغاني القومية والشعبية, العربية والكردية وترديد الشعارات المناهضة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي.

(س ع . م ع /ك)

ANHA