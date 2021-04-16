أهالي كوباني: استهداف منزل القائد استهداف لقيمنا ومرتكزاتنا

واستهدفت طائرة استطلاع تابعة لدولة الاحتلال التركي، اليوم فجرًا، المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان عام 1979أكثر من 40 يومًا، أثناء عبوره لأول مرة إلى روج آفا، ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم يُعرف ذلك المنزل بـ "منزل القائد".

وتسبّب القصف بإلحاق أضرار بالمنزل التاريخي، واعتبره أهالي مدينة كوباني استهدافًا لقيمهم ومرتكزاتهم.

المواطن علي عيسى ندد بالقصف وقال "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات تابعة لدولة الاحتلال التركي قيمنا ومرتكزاتنا، بل سبق لها وفعلت من قبل، حتى منازل المدنيين لم تسلم من ضرباتها، واستهداف منزل القائد نعتبره استهدافًا لأغلى قيمنا".

وأضاف: "لدولة الاحتلال غاية تود تحقيقها بقصف كل هذه الأماكن، وتعلم أنه لن يقف أحد في طريقها، ونأمل من الدول الكبرى أن تقف في وجهها، وإلا فإنها ستتمادى أكثر وأكثر في قصف المنازل وارتكاب المجازر".

وسبق لدولة الاحتلال التركي أن قصفت منازل المدنيين، كمنزل الأم أمينة ويسي في قرية حلنج العام الماضي، والتي استشهدت على إثره مع المناضلة زهرة بركل وهبون ملا خليل العضوتين في منسقية مؤتمر ستار.

أما المواطن نجيب محمد، من أهالي مدينة كوباني، فقال "ندين بشدة القصف الذي استهدف منزل القائد، فجر اليوم، وتسبّب بحدوث أضرار له، ونعتبره عملًا عدوانيًّا جديدًا تمارسه دولة الاحتلال لكسر إرادتنا، ونقول لها مهما فعلت سنبقى نقاوم".

(ن ك/ج)

ANHA