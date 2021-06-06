أهالي كوباني: علينا أن ندعم مقاومة الكريلا، فهذا العام هو عام هزيمة العدو والخيانة

وانطلق المشاركون في المسيرة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، مرددين الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، حاملين لافتات كتب عليها "حان وقت الحرية، سيفشل المتآمرون وستنتصر الإرادة الحرة، بروح مقاومة الكريلا حتماً سيكون النصر حليف الكريلا نسور زاغروس ومعركة خابور، لا للإبادة الجماعية ولا للمؤامرة الجديدة، هؤلاء محاربو الحرية والشرف، تحيا مقاومة الأحرار الثلاث".

وعند وصولهم إلى ساحة الشهيد عكيد، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات رابرين كوباني، حيت من خلالها مقاومة الكريلا ومقاومة السجون، وقالت: "نحن الآن في مواجهة مؤامرة دولية وعلى رأسها الدول الإمبريالية، والآن الدولة التركية في حالة انهيار عظيم، بسبب المقاومة البطولية التي يبديها الكريلا".

ونوّهت رابرين: "لأنّ تركيا لا تستطيع كسر إرادة ومقاومة الكريلا تريد تحقيق أهدافها بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك أقول لهم لن تستطيعوا أن تنقذوا سلطة أردوغان، فالشّعب الكردي سيحاسبكم على هذه الخيانة".

وأردفت رابرين: "ستكتب خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني في صفحات التاريخ وسيحاسبون كما سيحاسب أردوغان لارتكابه الجرائم بحقّ الشعب الكردي".

وشدّدت رابرين كوباني في ختام حديثها على أنّه: "يجب علينا أن نكون واعين حيال الهجمات التي تطال مناطقنا، كما يجب علينا أن نكون بجانب الكريلا، وندعم مقاومتهم؛ لأنّ هذا العام سيكون عام هزيمة العدوّ والخيانة ونصر الشعب الكردي".

ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، و تندد بالهجمات التركيّة.

(م ع/إ)

ANHA