أهالي كوباني: الشعب الكردي يواجه خطراً وجودياً

رصدت وكالتنا آراء الشعب في مقاطعة كوباني؛ خلال مظاهرة شعبية منددة بالهجمات التركية أمس الخميس.

المواطن سليمان سليمان أشار إلى أن الاحتلال التركي يقصف المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت والمرافق العامة دون مراعاة وجود الأهالي، مؤكداً أنها دولةٌ فاشية تستهدف إرادة الشعب، وتمارس "الإرهاب" في أعلى المستويات لقتل وتهجير الأهالي من المنطقة.

وأضاف "إن صمت المجتمع الدولي يشجع الدولة التركية على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات؛ وإراقة دماء المدنيين، كيف يمكن للعالم أن يغفل عن حرب الإبادة التي تخوضها الدولة التركية ضد شعبنا".

بدوره، استنكر المواطن حجي ميرك الهجمات التركية التي تستهدف المراكز الطبية والمنشآت الخدمية، قائلاً "إنها تنتقم لأن مخططاتها في سوريا وخاصة في دير الزور مؤخراً لم تنجح في ضرب الاستقرار والأمن في شمال وشرق سوريا، لكن رسالتنا واضحة؛ لا شيء سوى المقاومة، إننا نقف إلى جانب قواتنا العسكرية في كل الظروف".

من جانبها، قالت المواطنة سليمة رمضان إن دولة الاحتلال التركي تصدّر أزماتها الداخلية إلى الخارج، وهي تقصف المنشآت الخدمية انتقاماً لعملية أنقرة الفدائية، إلى جانب ذلك، فإن الدول التي تدّعي أنها ضامنة تتحمّل مسؤولية الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية.

كما قال المواطن أحمد حمو "مطلبنا هو العيش بحرية وكرامة وهوية كردية، والعملية الفدائية في قلب أنقرة جاءت في ذلك الإطار وهي رسالة سياسية ولم تكن بهدف القتل، الشعب الكردي بغض النظر عن توجهاته يواجه خطراً وجودياً، لذا توجب إرسال تلك الرسالة إلى أنقرة والعالم".

وتابع "إننا نطالب بأن تحل القضية الكردية بشكلٍ فوري، وإذا كانت تركيا وغيرها غير قادرين على ذلك، فإن المقاومة هي طريقنا لانتزاع حقوقنا وحريتنا".

يشار إلى أن دولة الاحتلال التركي قصفت 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا، خلال يوم أمس الخميس، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، وجرح 12 آخرين، واستشهاد 6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي وجرح اثنين آخرين.

(ز س /د)

ANHA