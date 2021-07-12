أهالي كوباني: المجتمعون في مجلس الأمن يريدون لشعب المنطقة أن يبقى جائعاً ليتحكموا بمصيره

مرة أخرى تكشف الدول المجتمعة في مجلس الأمن انسياقها خلف مصالحها وتجاهلها لحال السوريين وتسييس المسائل الإنسانية بعد أن قرر مجلس الأمن تمديد تمرير المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ورفض فتح معبر تل كوجر/اليعربية، وحرمان أكثر من 5 مليون شخص يعيشون في مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا من المساعدات الإنسانية والطبية.

"روسيا تريد منا أن نرضخ لمتطلباتها في التنازل لصالح حكومة دمشق"

القرار الذي أصدره المجلس تلقى غضباً لدى الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، واعتبروه سياسة هدفها إرضاخ الشعب أمام مطالب الدول التي تلعب بمصير شعب المنطقة منذ بدء الأزمة السورية وفي مقدمتها روسيا ودولة الاحتلال التركي.

وبهذا الخصوص التقت وكالتنا ببعض المواطنين في مدينة كوباني الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهكذا مشروع يخدم المرتزقة أكثر من الشعب السوري.

المواطن بكر علي قال بأن "الدول التي اجتمعت في مجلس الأمن تريد لشعب المنطقة أن يبقى جائعاً ليتحكموا بمصيره كما يحلو لهم، وهدف روسيا أيضاً أن نقدم التنازلات لحكومة دمشق لتتمكن من السيطرة على مناطق جديدة".

وأضاف "روسيا تريد أن تأتي المساعدات من معبر واحد للتحكم بالمساعدات وتحرم الأهالي في مناطق الإدارة الذاتية منها، هذا مخطط روسي تركي هدفه إرضاخ شعب المنطقة لمتطلباتهما وإجبار الإدارة الذاتية على قبول التنازلات لهما".

المواطن محمد خان أوسو قال بأن "روسيا تريد منا أن نرضخ لمتطلباتها في التنازل لصالح النظام السوري، نحن لسنا ضد النظام بل نحن ضد التصرفات التي يمارسها النظام تجاهنا وتجاه الشعب السوري وضد أفكاره الشوفينية، لكن روسيا تريد أن نبقى تحت حكم النظام".

وأضاف "نحن بحاجة كبيرة لمعبر تل كوجر ولو تم فتحه سيعود بالفائدة الكبيرة على أهل المنطقة من النواحي الطبية بالتحديد فالمنطقة تعاني نقصاً حاداً في الأدوية الطبيبة والأدوية التي يتم إرسالها للمنطقة تأتي عن طريق معبر باب الهوى وتقع بيد المرتزقة والنظام بينما يحرم 5 مليون شخص من مناطق الإدارة الذاتية من هذه المساعدات".

"روسيا تحرم شعب المنطقة من المساعدات على حساب تقوية النظام السوري"

ورضخت الدول التي اجتمعت في مجلس الأمن للطلب الروسي المصر على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى الحدودي والذي يسيطر عليه مرتزقة تحرير الشام المتمثلة في جبهة النصرة، ويقضي القرار أن تصل المساعدات إلى سوريا عن طريق تركيا لمدة عام.

المواطن حج حنان حج ناركو قال بأن "روسيا ترى في انتصار النظام انتصاراً لها لذلك تسعى بشكل دائم إلى تحقيق المكتسبات للنظام وكذلك تقوم بربط المساعدات بالنظام لهذا تحرم شعب المنطقة من المساعدات الإنسانية برفضها لفتح معبر تل كوجر على حساب تقوية النظام السوري".

وتابع "فتح معبر تل كوجر سيجني الكثير للمنطقة خاصة اللاجئين الذين يعانون في المخيمات من نقص المساعدات الطبية والإنسانية، فكما نعلم بأن الأدوية تصل عن طريق النظام إلينا لاتصلنا منها من الجمل سوى أذنه وفتح معبر كوجر سيعطينا حقنا كاملاً، لذلك نقول لروسيا أن عليها النظر بعين عادلة لشعب المنطقة".

(ج)

ANHA