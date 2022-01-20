أهالي كوباني: على شعب المنطقة التمسك بالأرض وعدم التأثر بالهجمات التركية

وجاءت مناشدات الأهالي من خيمة الاعتصام التي نظمت فعالياتها حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات بساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني رداً على القصف التركي على مدينة كوباني وريفها منذ أيام.

دولة الاحتلال التركي صعدت هجماتها العسكرية على شمال وشرق سوريا خلال الأسبوع المنصرم، عندما استهدفت انطلاقاً من قواعدها العسكرية داخل أراضي باكور كردستان قرى بريف كوباني الشرقي ومركز مدينة كوباني، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين بجروح بينهم طفلان وعدد من النساء.

وتبع ذلك القصف عمليات قنص أسفرت عن مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق وإصابة آخر في نقاطهم الحدودية شرق كوباني.

يأتي ذلك بعد أيام من تصعيد شهدته ناحية زركان وتل تمر في إقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا وأسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 20 مواطناً. كما لا تزال عمليات القصف في عين عيسى ومنبج والشهباء مستمرة وتهدد حياة السكان بشكل مباشر.

المواطن محمد علي عبد الرحمن قال لوكالتنا: "لن نترك أرضنا أبداً، وعلى شعب المنطقة من شعبنا ألا يخاف من هذه الهجمات ويتمسك بأرضه فهدف دولة الاحتلال هو تهجيرنا ونحن من مدينة المقاومة نقول لها إننا صامدون بوجه مخططاتك".

أما الأم نائلة قهرمان فناشدت أهالي المنطقة ودعتهم إلى التكاتف لأنه السبيل الوحيد لردع الهجمات التركية.

وأشارت إلى أن "دولة الاحتلال التركي الفاشية وضعت المرأة في دائرة استهدافها، وذلك للنيل من ثورتنا التي تقودها المرأة ونحن لا نخاف منها وسنناضل ونمضي على خطى شهدائنا حتى الرمق الأخير من حياتنا".

'نحن مرتبطون بهذه الأرض ولن نتركها يوماً'

وبدروه قال المواطن خليل مسلم محمود "هدف الدولة التركية من استهداف المدنيين هو لإجبار الأهالي على النزوح لتقوم بتغيير ديمغرافية المنطقة كما يحلو لها، وتقوم بتوطين مرتزقتها بدلاً عنهم، مثلما فعلت بالمناطق التي احتلتها في عفرين، وكري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه/ رأس العين"، مضيفاً" ولكن نقول لها بأن ارتباطنا بهذه الأرض أكبر من مخططات دولة الاحتلال ولن نتركها أبداً، وكذلك نستنكر الصمت الدولي الذي يعتبر بمثابة ضوء أخضر لاستهدافهم".

واستنكر خليل مسلم محمود دور الدول التي ترى نفسها بأنها "الضامنة لوقف الهجمات التركية على المنطقة كروسيا في مناطقنا والتحالف الدولي اللذان لا يقومان بواجبهما ويتيحان المجال أمام دولة الاحتلال لاستهداف المدنيين".

(ن ك/ج)

ANHA