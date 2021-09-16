أهالي كوباني: على كل فرد منا أن يتحول لمقاتل ويمثل دوره في المجتمع

في الفترة الأخيرة تحاول دولة الاحتلال التركي، إخافة الأهالي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال نشر الإشاعات بينهم عبر عملائها، ولكنها في المقابل تصطدم بشعب متمسّك بأرضه وبإرادة لا حدود لها.

'على كل فرد منا أن يتحول لمقاتل ويمثّل دوره'

المواطن علاء الدين أحمد، قال: "الحماية الذاتية ضرورية جداً، قد نتعرض للهجوم في أية لحظة، وعلينا الاستعداد لكل شيء، لأن دولة الاحتلال التركي تهاجمنا بكافة الوسائل، وأبرزها الحرب الخاصة. التي تحتّم علينا التكاتف يداً بيد في مواجهتها وإفشالها. وأفضل وسيلة لإفشال المخططات هي مساندتنا لقوات قوات سوريا الديمقراطية، التي تتصدى لهجمات دولة الاحتلال التركي في جبهات القتال".

أما الشاب محمد عثمان، فقد قال: "على الأهالي وبالتحديد الشباب، عليهم أن يدرّبوا أنفسهم على حمل السلاح، ويستعدوا لأي حرب نتعرض لها في الفترة المقبلة، وكذلك على كل فرد منا أن يتحول لمقاتل ويمثل دوره في المجتمع".

وبدورها، ناشدت المواطنة دجلة شيخ محمد، أهالي المنطقة وبالتحديد النساء، وقالت: "للنساء دور كبير في المجتمع وفي الحروب، وما تحققه المرأة في جبهات القتال ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي من انتصارات تثبت لنا مدى عظمتها، لذا على كل امرأة أن تعرف نفسها لتمدّ المجتمع بالقوة، ومن الضروري أن تمرّ كل امرأة بدورات سياسية وتدريبية، سواء التدريب على السلاح أو التدريب لحماية نفسها".

'التمسك بالأرض أفضل طريقة للدفاع'

وأشارت المواطنة نارين حبو: "إننا شعب ثوري ، ولكن هذا لا يعني أن نستهين بعدونا، وعلينا أن نستعد بكل السبل لمواجهته فكرياً أو عسكرياً. فمن منا لا يستطيع حمل السلاح، يستطيع أن يقوم بدور آخر يقع على كاهله. وعلى أهالي المنطقة التمسك بالأرض، ودعم المقاتلين في جبهات القتال لأنها أفضل طريقة للدفاع، والدفاع لا يقع على عاتق المقاتلين في المعركة، بل يقع على عاتقنا جميعاً".

أما المواطنة بهار عثمان، فقالت: "نتعرض لحرب خاصة شرسة من دولة الاحتلال التركي، وعلى شعبنا عدم تصديق الإشاعات التي يروجها عملاؤها بيننا، لأن هدف دولة الاحتلال التركي ترهيبه، ليترك أرضه ويهاجر منها، وعلينا مساندة قواتنا في جبهات القتال، لأنهم بحاجة لدعمنا لينتصروا في هذه المعركة الوجودية المعلنة ضدنا".

(ن ك/ج)

ANHA