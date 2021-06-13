أهالي كوباني: على حكومة إقليم كردستان أن تطلق سراح ممثّلي الإدارة الذّاتيّة فوراً

أثار اعتقال حزب الديمقراطي الكردستاني أعضاء ممثّلية الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي منذ الـ10 من حزيران الجاري، غضباً شعبياً في مناطق شمال وشرق سوريا.

أهالي مدينة كوباني، وخلال لقاءات أجرتها وكالتنا معهم أثناء مشاركتهم في "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، ندّدوا باعتقال سلطات حزب الاتحاد الديمقراطي لأعضاء ممثّلية الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم.

المواطن ريبر حسين قال بهذا الخصوص: "على حكومة كردستان أن تسمع رسائل الغضب من الشعب الكردي، الذي يرفض احتجاز أعضاء الإدارة الذاتية بدون أي سبب يذكر، لأنّ هذا يصب في مصلحة دولة الاحتلال التركيّة، وكذلك خطأ فاضح ارتكبته سلطات حكومة الإقليم في وقت تتعرّض فيه المنطقة لمؤامرة دولية جديدة على الكرد".

أمّا المواطن شيخ خليل أحمد فقال: "على حكومة الإقليم أن تطلق سراح أعضاء الإدارة الذاتية المحتجزين لديها، كما أنّنا لا نعرف لأي سبب تمّ اعتقالهم، وما الغاية منه، ولكن ما يتبين أنه مخطط تركي، لذا على حكومة الإقليم أن تراجع تصرّفاتها بما يخدم مصلحة الشعب الكرديّ".

أمّا المواطنة ميرفت محمد، فتساءلت: "ما الذي تريده منا سلطات حكومة الإقليم في باشور كردستان؟ أيّ خطأ اقترفناه حتّى يعتقلوا ممثّلي الإدارة الذاتية في باشور؟ بدلاً من وضع يدها في يدنا تقوم باعتقال ممثلينا هناك، نحن نطالب حكومة الإقليم بأن تطلق سراح ممثلي شعبنا في باشور فوراً".

وبدورها أدانت المواطنة نصرة درويش ما قامت به حكومة الإقليم، واعتبرته: "خطوة تساهم في زيادة الفجوة في العلاقات الكردية، وتشعل نار الفتنة بين الكرد، وتصبّ في مصلحة أعداء الكرد في مقدمتهم دولة الاحتلال التركي، لذلك نطلب من حكومة الإقليم أن تكون مخلصة مع شعبها وتطلق سراح ممثلي الشّعب في الإدارة الذاتية في باشور كردستان".

(ن ك/إ)

ANHA