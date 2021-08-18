أهالي كوباني: على الشعب الأفغاني أن يقاوم حتى النصر

أظهر أهالي مدينة كوباني دعمهم للشعب الأفغاني على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد في ضوء انسحاب القوات الأميركية وانهيار الجيش الأفغاني في مواجهة هجمات مسلحي حركة طالبان، إذ يشدد الأهالي من كوباني على ضرورة أن يقاوم الشعب الأفغاني وأن يتحلى بالإرادة لتحقيق النصر.

ويعبّر الأهالي عن دعمهم كما فعل الشعب الأفغاني في الأول من تشرين الثاني عام 2014، حيث خرجت العديد من شعوب العالم بمظاهرات دعمت فيها المقاومة التي أبداها أبناء مدينة كوباني في وجه مرتزقة داعش، ومن بين هذه الدول أفغانستان.

يقول محمد صادق علوش من أهالي مدينة كوباني إن "ما يحدث الآن في أفغانستان حدث في مدينة كوباني سابقاً، ولكن بفضل مقاومة أبنائنا الأبطال استطعنا أن نغلبهم".

وأضاف: "إن وجدت الإرادة والتصميم في نفوس الشعوب فلابد من أن تفوز في حروبها، ولكن إن لم تكن هناك الإرادة فسوف تكون الخسارة هي النصيب".

وقال محمد علوش في ختام حديثه: "نريد من الشعب الأفغاني أن يقاوم حتى النصر، وأن يضع النصر هدفاً لها، أو سوف تضيع حقوقه وسوف يضطهد"، وطالب المجتمع الدولي بألا يظل صامتاً عما يحصل في أفغانستان لأن الشعب الأفغاني شعبٌ فقير.

وفي نفس السياق، تحدث وحيد محمود من أهالي مدينة كوباني وقال: "الإسلام المتطرف نهايته حتمية، ونحن جاهزون لتقديم الدعم المادي والنفسي والمعنوي للشعب الأفغاني، وكما هزم داعش في كوباني سوف يهزم في أفغانستان".

وأشار وحيد محمود إلى أن الشعوب تواجه هجمات في كافة أنحاء العالم، وعليها أن تقاوم حتى النصر، ويجب ألا تستسلم.

وبدورها قالت شيلان مسو، العضوة في اتحاد المرأة الشابة بإقليم الفرات: "ندين ونستنكر الحرب على أفغانستان، وندعم ونساند مقاومة الشعب الأفغاني، وكما قاوم أبناء كوباني في وجه داعش وانتصروا، فسوف ينتصر الشعب الأفغاني أيضاً".

(ج)

ANHA