أهالي كوباني يودعون جثامين ثلاثة شهداء إلى مثواهم الأخير

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية مراسم التشييع التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت بعدها ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة كلمة مجدت فيها الشهداء الثلاثة وقالت: "بأنهم ذهبوا للتدريب كي يتعلموا كيف يغيرون ذهنية الشباب في المستقبل، ويقفوا في وجه الحرب الخاصة التي تمارسها الأطراف المعادية بحق الشبيبة وشعوب المنطقة، ولكنهم نالوا الشهادة".

وبدورها قالت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية شيران لطفية محمود: "ارفعوا رؤوسكم فأنتم اليوم ضيوف لشهداء الحرية، ودموع أمهاتكم هي دموعنا وألمهم ألمنا، أنتم اليوم ضيوف من ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نحيا بسلام".

وبعد إلقاء الكلمات قام مجلس عوائل الشهداء بتسليم وثائق الشهادة لذوي الشهداء الثلاثة لتوارى بعدها جثامينهم الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

والشهداء هم كل من "محمد إبراهيم الاسم الحركي إلان كوباني، عبد الله محو الاسم الحركي أوجلان، وديار حمي الاسم الحركي جاف رش"، حيث استشهدوا أثناء قيامهم بمعسكر تدريبي في سد تشرين يوم أمس السبت.

(ن ك/ل)

ANHA