أهالي كوباني يتظاهرون ويطالبون أمريكا وروسيا بتقديم موقف واضح

وتظاهر الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني اليوم، تنديداً باستهداف طائرة استطلاع تركية أمس الثلاثاء، منزل الشهيدة أمينة ويسي في قرية حلنج على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة كوباني، وراح ضحيته 3 نساء.

وجاءت التظاهرة في كوباني ضمن ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة من استمرار هجمات الاحتلال التركي على المناطق الكردية شمال وشرق سوريا وفي العراق وسط صمت دولي قميء.

واجتمع الأهالي في ساحة المرأة الحرة ورددوا شعارات مناهضة للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي والمرأة الكردية على وجه الخصوص.

وانطلقت المظاهرة من دوار المرأة الحرة مرورًا بساحة الحرية وانتهاءً بساحة الشهيد عكيد التي توقف فيها الأهالي وألقيت هناك عدة كلمات.

وقالت روشن حاجم في كلمة ألقتها باسم حركة المرأة في إقليم الفرات إن الهجوم الأخير على النساء يتزامن مع اقتراب ذكرى مجرزة 25 حزيران التي ارتكبها مرتزقة داعش في كوباني عام 2015، وراح ضحيتها أكثر من 233 مدني.

وبيّنت روشن أنه "تزامنا مع مجزرة كوباني، يؤكد الاحتلال التركي إنه شريك في الجريمة التي ارتكبها داعش بحق شعبنا مرة أخرى خلال قصف منازل المدنيين في قرية حلنج".

كما وألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بإقليم الفرات محمد شاهين كلمة قال فيها "مرة أخرى تطال يد الاحتلال منزلاً للمدنيين وتقتل من به".

وأضاف "هذه الهجمات تضرب عرض الحائط كل الاتفاقات الدولية التي أبرمت بين الإدارة الذاتية والأطراف الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".

وأوضح شاهين أن "الاتفاقات كانت تنص ألا يتعدى أي طرف على الآخر، غير أن الاحتلال التركي بات معروفًا بالتعدي على المواثيق الدولية والأممية".

ونوه محمد شاهين إلى أن " الدبلوماسية بالنسبة لنا كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا هي مبدأ استراتيجي وأساسي, وكلنا ثقة بالدبلوماسية لكن الاحتلال التركي أهدافه توسعية ولا يعترف بالسبل الدبلوماسية السياسية".

وألقت عائشة أفندي، العضوة في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات باسم عوائل الشهداء كلمة قالت فيها "الاحتلال التركي يهدف الى طمس الهوية الثقافية الكردية ومحوها عبر هذه الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا".

وأضافت "باسم أمهات الشهداء وعوائل الشهداء نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهيدات الثلاث زهرة بركل, أمينة ويسي, هبون ملا خليل".

واختتمت حديثها بالقول "نحن أمهات الشهداء نناشد المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم أمريكا وروسيا أن يقدموا موقفاً واضحاً لأمهات الشهداء حيال الهجمات التركية على الأهالي العزل".

وفي الوقت الذي تشهد فيها مناطق شمال وشرق سوريا وشمال العراق هجمات وحشية من قبل آلة القتل التركية, تشهد المسارح الدولية صمتًا مقيتاً، وتحالفات ومؤامرات لا إنسانية على شعوب المنطقة عامة.

(س ع - ع م/ج)

ANHA