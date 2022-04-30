أهالي كوباني يتظاهرون ضد الهجمات الإبادة التركية على مناطق الدفاع المشروع

حضر العشرات من أهالي الريف الشرقي لمقاطعة كوباني إلى مفرق قرية خراب عشك التي انطلقت منها المظاهرة المناهضة لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني والهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان.

انطلقت المظاهرة وسط ترديد الشعارات الثورية والمناهضة للخيانة "يسقط الخونة والموت للفاشيين الأتراك"، و"تحيا مقاومة الكريلا"، و"النصر للكريلا والحرية للقائد".

لدى وصولهم إلى مركز ناحية جلبية وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تالياً ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجة، كلمة أشاد فيها بدور قوات الكريلا في دفاعها عن الكرد. كما ندد بخيانة PDK للكرد.

وقال أحمد إن "المؤامرة الدولية لم تنتهِ بعد، والتي بدأت خيوطها من اتفاقية قصر شيرين ولا تزال سارية إلى يومنا هذا، حيث يحاولون إبادة الكرد بشتى الوسائل".

وأضاف: "حزب العمال الكردستاني منذ نشأته وقف في وجه المستبدين، من أجل أن يحيا الشعب الكردي في سلم وأمان، واليوم حان الوقت ليقف الكرد معهم لينتصروا في هذه الحرب الكونية المعلنة ضدهم".

وفي ختام كلمته، قال خوجه "نهاية الخونة وخيمة، وعلى من يخون القضية الكردية أن يدرك ذلك جيداً".

وانتهت بعدها المظاهرة بالهتافات الثورية المنطلقة من حناجر الأهالي.

(ن ك/د)

ANHA