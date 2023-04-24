أهالي كوباني يستذكرون شهداء شهر نيسان

وشارك في استذكار 127 شهيداً من شهداء شهر نيسان، الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة من النضال، أهالي مقاطعة كوباني، بالإضافة لأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وشخصيات من الأحزاب السياسية.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة للرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عادل حج كرعو.

وأشار حج كرعو في كلمته إلى أن "الشهداء هم المنارة والشعلة التي تضيء ليلنا المظلم، ولولاهم لما كنا نحيا هنا بأمن وأمان".

مضيفاً: "المستبدون لن يدعونا نحيا بسلام، ومفاتيح النصر في جبال كردستان، حيث المقاومة البطولية التي تبديها قوات الكريلا، وكي نكون سنداً لهم علينا التسلح بالمقاومة".

وانتهت مراسم استذكار شهداء شهر نيسان بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/سـ)

ANHA