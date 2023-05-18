أهالي كوباني يستذكرون شهداء شهر أيار

وبدأت مراسم استذكار الشهداء، والتي شارك فيها أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

وخلال مراسم الاستذكار ألقى عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح كلمة أشاد فيها بالدور الكبير للشهداء في حماية شعوب المنطقة من الإبادة.

وأشار نوح إلى أن "شهر أيار كان كفيلاً بأن تكسر القيود المفروضة على المنطقة، والعالم برمته يمر بأزمة حالياً ومفاتيح السلام بيد القائد عبد الله أوجلان لذا علينا النضال لتحرير القائد جسدياً ليحل السلام في العالم".

وعاهد نوح في كلمته كل من ضحى بروحه كي تحيا المنطقة بأمن وأمان، على المضي على خطاهم حتى تحقيق النصر المنتظر.

وانتهت مراسم استذكار شهداء شهر أيار/ مايو بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ن ك/سـ)

ANHA